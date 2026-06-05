क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गर्मी में सिलेंडर का दबाव बढ़ता है, जांच आवश्यक।

गैस रिसाव पर तुरंत रेगुलेटर बंद कर एजेंसी को बताएं।

पुराना पाइप या खराब रेगुलेटर बदलें, सिलेंडर ठंडी जगह रखें।

खाना बनने के बाद रेगुलेटर बंद करें, एक्सपायरी डेट जांचें।

LPG Cylinder Safety Tips: जून का महीना चल रहा है और गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. गर्मी के मौसम में तेज धूप और पसीना ही नहीं हमारी परेशानी बढ़ाते, बल्कि घर में इस्तेमाल हो रही कई चीजों की सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है. गर्मी के मौसम में AC, फ्रिज से लेकर LPG सिलेंडर तक की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में मौजूद LPG सिलेंडर की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं.

गर्मी में क्यों बढ़ जाता है खतरा?

यह तो सभी को पता है कि LPG सिलेंडर के अंदर गैस दबाव में भरी होती है. जैसे-जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है, वैसे- वैसे सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर भी बढ़ने लगता है. आमतौर पर सिलेंडर एक तय दबाव तक ही सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा गर्मी में जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए सिलेंडर और उसके उपकरणों की टाइम पर जांच करना जरूरी है.

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गैस की बदबू या लीकेज को नजरअंदाज न करें

अगर आपको आपके घर में मौजूद सिलेंडर में से गैस की बदबू आए या सिलेंडर के आसपास सीटी जैसी आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले आप तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें. इसके बाद खिड़की दरवाजे खोल दें और गैस एजेंसी को इसकी सूचना दें. इस तरह की स्थिति में हमेशा इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने से बचें.

पाइप और रेगुलेटर की समय पर जांच करें

काफी बार देखा गया है कि हादसे की वजह सिलेंडर ही नहीं, बल्कि पुराना पाइप या खराब रेगुलेटर भी होता है. अगर पाइप में कोई दिक्कत है या रेगुलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो तुरंत उसे बदलवा लें. क्योंकि अगर गैस लीक होगी तो आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

सिलेंडर को ऐसी जगह न रखें

सिलेंडर को हमेशा ज्यादा गर्म जगह नहीं रखना चाहिए. उसे ठंड़ी और हवादार जगह रखना बेहतर होता है. साथ ही धूप वाली जगहों पर रखने से भी बचना चाहिए. कई लोग नया सिलेंडर आने के बाद उसे काफी लंबे समय के लिए धूप में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है. साथ ही ध्यान दें कि जब खाना बन जाए तो सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद कर दें.

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सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें

आपने देखा होगा कि हर LPG सिलेंडर पर एक कोड लिखा होता है, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट का पता चलता है. एक्सपायर सिलेंडर का उपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए हमेशा सिलेंडर लेते टाइम उसकी एक्सपायरी जरूर चेक कर लें. ध्यान दें, गर्मी के मौसम में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इन जरूरी चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है.