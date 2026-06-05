हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम

क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम

LPG Cylinder Safety Tips: गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के कारण LPG सिलेंडर में गैस प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा और समय-समय पर जांच बेहद जरूरी है. जानिए कुछ जरूरी सुरक्षा टिप्स.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 05 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गर्मी में सिलेंडर का दबाव बढ़ता है, जांच आवश्यक।
  • गैस रिसाव पर तुरंत रेगुलेटर बंद कर एजेंसी को बताएं।
  • पुराना पाइप या खराब रेगुलेटर बदलें, सिलेंडर ठंडी जगह रखें।
  • खाना बनने के बाद रेगुलेटर बंद करें, एक्सपायरी डेट जांचें।

LPG Cylinder Safety Tips: जून का महीना चल रहा है और गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. गर्मी के मौसम में तेज धूप और पसीना ही नहीं हमारी परेशानी बढ़ाते, बल्कि घर में इस्तेमाल हो रही कई चीजों की सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है. गर्मी के मौसम में AC, फ्रिज से लेकर LPG सिलेंडर तक की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में मौजूद LPG सिलेंडर की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं.

गर्मी में क्यों बढ़ जाता है खतरा?

यह तो सभी को पता है कि LPG सिलेंडर के अंदर गैस दबाव में भरी होती है. जैसे-जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है, वैसे- वैसे सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर भी बढ़ने लगता है. आमतौर पर सिलेंडर एक तय दबाव तक ही सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा गर्मी में जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए सिलेंडर और उसके उपकरणों की टाइम पर जांच करना जरूरी है.

भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह

गैस की बदबू या लीकेज को नजरअंदाज न करें

अगर आपको आपके घर में मौजूद सिलेंडर में से गैस की बदबू आए या सिलेंडर के आसपास सीटी जैसी आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले आप तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें. इसके बाद खिड़की दरवाजे खोल दें और गैस एजेंसी को इसकी सूचना दें. इस तरह की स्थिति में हमेशा इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने से बचें.

पाइप और रेगुलेटर की समय पर जांच करें

काफी बार देखा गया है कि हादसे की वजह सिलेंडर ही नहीं, बल्कि पुराना पाइप या खराब रेगुलेटर भी होता है. अगर पाइप में कोई दिक्कत है या रेगुलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो तुरंत उसे बदलवा लें. क्योंकि अगर गैस लीक होगी तो आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

सिलेंडर को ऐसी जगह न रखें

सिलेंडर को हमेशा ज्यादा गर्म जगह नहीं रखना चाहिए. उसे ठंड़ी और हवादार जगह रखना बेहतर होता है. साथ ही धूप वाली जगहों पर रखने से भी बचना चाहिए. कई लोग नया सिलेंडर आने के बाद उसे काफी लंबे समय के लिए धूप में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है. साथ ही ध्यान दें कि जब खाना बन जाए तो सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद कर दें.

कम बिजली में ज्यादा ठंडक चाहिए? ये AC हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें

आपने देखा होगा कि हर LPG सिलेंडर पर एक कोड लिखा होता है, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट का पता चलता है. एक्सपायर सिलेंडर का उपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए हमेशा सिलेंडर लेते टाइम उसकी एक्सपायरी जरूर चेक कर लें. ध्यान दें, गर्मी के मौसम में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इन जरूरी चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Summer Safety Tips Utility News LPG Cylinder Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम
क्या गर्मियों में ज्यादा फटते हैं LPG सिलेंडर? भीषण आग से बचाव के वो टिप्स, जो आएंगे आपके काम
यूटिलिटी
Train News: भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह
भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन चलती है ट्रेन, जानिए वजह
यूटिलिटी
Budget Friendly Travel Tips: गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान? ये ट्रैवल टिप्स बचाएंगी हजारों रुपये
गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान? ये ट्रैवल टिप्स बचाएंगी हजारों रुपये
यूटिलिटी
रेलवे पर बड़ी खबर, IRCTC ने 3 करोड़ यूजर ID पर लिया ये एक्शन, रुकेगी कंफर्म टिकटों की कालाबाजारी
रेलवे पर बड़ी खबर, IRCTC ने 3 करोड़ यूजर ID पर लिया ये एक्शन, रुकेगी कंफर्म टिकटों की कालाबाजारी
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
रिलेशनशिप
Aamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget