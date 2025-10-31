कितने रुपये यूनिट पड़ती है सोलर एनर्जी से बनी बिजली, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितने रुपये यूनिट पड़ती है सोलर एनर्जी से बनी बिजली, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Oct 2025 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

देश में सोलर एनर्जी पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसके मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश के एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है और नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है. इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्स्पो मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (REI) एक्स्पो का 18वां और द बैटरी शो इंडिया (TBSI) का थर्ड एडिशन चल रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी से लेकर अक्षय ऊर्जा नीति समेत तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है. इन सभी के बीच क्या आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी से बनने वाली बिजली कितने रुपये यूनिट पड़ती है? सूर्य घर योजना का फायदा आम आदमी कैसे उठा सकता है? अगर नहीं तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

कितने रुपये यूनिट पड़ती है सोलर एनर्जी?

मध्य प्रदेश सरकार के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनु श्रीवास्तव के मुताबिक, भारत 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर पर चौबीसों घंटे सौर-प्लस-स्टोरेज बिजली देने ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर चुका है. बिना सब्सिडी के 3 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ तैयार किया गया है और सौर-प्लस-स्टोरेज के साथ 2.70 रुपये प्रति यूनिट पर राउंड-द-क्लॉक बिजली दी जा रही है. इसके लिए 440 मेगावॉट सौर-प्लस-स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिससे यह तय हो गया है कि सूरज की रोशनी नहीं होने पर भी भारत में सोलर एनर्जी की सप्लाई की जा सकती है. 

सोलर एनर्जी में भारत कितना ताकतवर?

इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के एमडी योगेश मुद्रस के मुताबिक, भारत की ग्रीन एनर्जी कैपिसिटी 2025 में 250 गीगावॉट को पार कर गई है. 2030 तक इसे 500 गीगावॉट तक पहुंचाने का टारगेट है. विद्युत मंत्रालय ने 30 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए 5,400 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दी है, जिससे 2028 तक 33,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट आने की उम्मीद है. 

सूर्य घर योजना का कैसे मिलेगा फायदा?

इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के सीनियर ग्रुप डायरेक्टर रजनीश खट्टर ने बताया कि सोलर एनर्जी को लेकर लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि भारत ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काफी देर से एंट्री की है. हालांकि, पीएम मोदी के सूर्य घर फ्री बिजली योजना की शुरुआत होने के बाद इसमें तेजी आई है. पीएम मोदी ने एक करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 12-13 लाख छतों पर सोलर सिस्टम लग चुके हैं. अगर आपको सूर्य घर योजना और सोलर एनर्जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट MNRE.gov.in पर जाना होगा. यहां सूर्य घर योजना के लिए अलग लिंक दिया गया है, जिससे आप स्कीम के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं.

Published at : 31 Oct 2025 10:15 PM (IST)
