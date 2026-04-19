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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछोटी बचत-बड़ा धमाका: सेविंग्स नहीं दे पाएंगी महंगाई को मात, जानें कहां निवेश करना है समझदारी

छोटी बचत-बड़ा धमाका: सेविंग्स नहीं दे पाएंगी महंगाई को मात, जानें कहां निवेश करना है समझदारी

Investment Tips: महंगाई के दौर में सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना फायदेमंद नहीं है, इसलिए छोटी बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी हो गया है, जानिए कहां इन्वेस्ट करना है समझदारी?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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Investment Tips: आज के टाइम में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. साथ ही लोग महंगाई के चलते पैसे की भी बचत नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना अब फायदेमंद नहीं रहा है, क्योंकि बैंक से मिलने वाला ब्याज महंगाई की रफ्तार के मुकाबले ज्यादा कम होता है.

समय को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि अब लोगों को अपनी छोटी-छोटी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित बन सके. विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेस्ट के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है, जैसे अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

इन जगहों पर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट

बता दें कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड और सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. साथ ही इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसे सरकारी स्कीम्स भी सुरक्षित और फायदेमंद माने जाते हैं. डेट म्यूचुअल फंड (Debt Funds) सुरक्षित निवेश के लिए, ये सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं और सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न देते हैं.

इन्वेस्टमेंट करते समय रखे खास ध्यान 

अब यह जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है. सबसे जरूरी बात यह है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट न करें और साथ ही जल्दबाजी में कही पर भी इन्वेस्ट करने से बचें. यह बता समझनी जरूरी है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, बल्कि सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही असली समझदारी है. छोटी रकम से ही सही, लेकिन जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना शुरू करें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, जहां कम से कम 7-8 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न मिले.

आखिर में सबसे जरूरी बात यह है अपनी सैलरी का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. सही जगह इन्वेस्टमेंट छोटी बचत को भी बड़ा फंड बना सकती है, जिसके चलते आप महंगाई के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

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Published at : 19 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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