पुराने नोट हो गए हैं खराब... कैसे और कहां बदलवा सकते हैं कटे-फटे नोट? जानें काम की बात

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपुराने नोट हो गए हैं खराब... कैसे और कहां बदलवा सकते हैं कटे-फटे नोट? जानें काम की बात

कई बार हमारे पास कटे-फटे और रंगे हुए नोट आ जाते हैं. ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कि कैसे बदलाव सकते हैं कटे-फटे  या रंगे हुए नोट.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 04 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

कई बार हमारे पास कटे-फटे और रंगे हुए नोट आ जाते हैं. अब सबसे बड़ी समस्या की बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नोट लेने से मना कर देता है फिर चाहे वे रिक्शे वाला हो या मेट्रो कर्मचारी. इसके अलावा कई बार तो एटीएम से भी फटे नोट निकल आते हैं, जो एक समस्या बन जाते हैं. ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप इन नोटों को बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं. इसके लिए RBI ने कुछ नियम बनाए हैं. इसे RBI note Exchange Policy कहते हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति आसानी से कटे-फटे नोट बैंक या RBI से बदलाव सकता है. ऐसे में RBI ने इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं. तो आइए जानते हैं कि कैसे बदलाव सकते हैं कटे-फटे  या रंगे हुए नोट.

कौन से नोट बदले जाएंगे
अगर आपके पास भी कोई कटा-फटा या रंगा हुआ नोट आ गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप इन्हें आसानी से बैंक जाकर बदलाव सकते हैं. तो आइए जानते हैं बैंक में किस तरह के नोट बदले जाते हैं:
1. कटे-फटे नोट- अगर किसी नोट का कोई हिस्सा फट जाता है लेकिन उस नोट की पहचान अब भी बची हुई है तो ऐसे में बैंक इसे तुरंत बदल लेता है.
2. खराब नोट- अगर नोट पर तेल, मसाला, दाग, केमिकल या किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो वह नोट भी बदले जाएंगे.
3. ज्यादा खराब नोट - कुछ नोट बहुत ही खराब हालत में होते हैं जैसे- जले हुए, बहुत पुराने या पूरी तरह फटे हुए नोट, इन्हें भी आसानी से आप बिना किसी समस्या के बदल सकते हैं.
4. धुले हुए नोट-  अगर कोई नोट पानी में धुल जाता है या फिर धुलकर धुंधला हो जाता है तो ऐसे नोट भी आप बदलवा सकते हैं.
5. लिखे या रंगे हुए नोट- कई बार नोटों पर कुछ लिखा हुआ होता है और कई बार नोट रंगे हुए होते हैं. ऐसे में भी आप उन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं. 

कहां बदले जाएंगे नोट
आप अपने पुराने, कटे-फटे और जले हुए नोट इन जगहों पर एक्सचेंज करा सकते हैं:

  • किसी भी सरकारी बैंक की शाखा में
  • किसी भी प्राइवेट बैंक की शाखा में
  • किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में 
  • RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस में

 कोई भी बैंक चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, RBI के नियमों के तहत उन्हें कटे-फटे और खराब नोट लेना जरूरी है. ऐसे में अगर नोट की हालत काफी ज्यादा खराब है तो आपको उन्हें RBI के इश्यू ऑफिस में ले जाना होगा, जहां आपको बदले हुए नोट दिए जाएंगे.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 04 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Indian Economy Indian Rupee RBI Bank Notes Indian Notes
