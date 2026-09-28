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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन को लेकर न हों कन्फ्यूज, आपकी कैटेगरी तय करती है कितना मिलेगा गेहूं-चावल

राशन को लेकर न हों कन्फ्यूज, आपकी कैटेगरी तय करती है कितना मिलेगा गेहूं-चावल

अगर आप सरकारी राशन लेते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आपको कितना राशन मिलेगा, लेकिन ये बात इस पर निर्भर करती है कि आपके राशन कार्ड की कैटेगरी क्या है? जानें पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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क्या आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन सभी लोगों को एक ही मात्रा में दिया जाता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको कितना राशन मिलेगा ये बात इस पर निर्भर करती है कि आपका राशन कार्ड किस कैटेगरी में आता है? इसलिए आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपका राशन कार्ड आखिर किस कैटेगरी में आता है.

दरअसल DFPD यानी  Department of Food & Public Distribution ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां शेयर की है.  पोस्ट में बताया गया है कि राशन कार्ड के कैटेगरी के हिसाब से राशन दिया जाता है.  इसमें PHH और AAY दोनों राशन कार्ड की ही कैटेगरी है. ऐसे में जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना राशन मिलता है.

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PHH कार्ड वालों को कितना मिलेगा राशन?

PHH यानी प्राथमिकता प्राप्त परिवार कैटेगरी में आने वाले परिवार के हर सदस्य के लिए 5 किलो राशन हर महीने तय होता है. यानी इस कैटेगरी में दर्ज परिवार में जितने सदस्ट होंगे, उन्हें उसी हिसाब से राशन दिया जाएगा. अब जानते हैं कि AAY कैटेगरी में आनो वाले परिवारों को कितना राशन मिलता है.

AAY परिवारों को कितना मिलेगा राशन?

AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी में आने वाले परिवारों के सदस्ट के हिसाब से राशन नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें पूरे परिवार के हिसाब से राशन दिया जाता है. यानी ये PHH कैटेगरी की तरह नहीं है. इस कैटेगरी में आने वाले हर परिवार को 35 किलो राशन हर महीने दिया जाता है.

आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं?

आपको कितना राशन हर महीने मिलना चाहिए, इस बात की कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आपका राशन कार्ड PHH कैटेगरी में है या फिर AAY कैटेगरी में आता है. इसलिए राशन लेने से पहले ही इस बात की जानकारी रखें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 28 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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