राशन को लेकर न हों कन्फ्यूज, आपकी कैटेगरी तय करती है कितना मिलेगा गेहूं-चावल
अगर आप सरकारी राशन लेते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आपको कितना राशन मिलेगा, लेकिन ये बात इस पर निर्भर करती है कि आपके राशन कार्ड की कैटेगरी क्या है? जानें पूरी बात.
क्या आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन सभी लोगों को एक ही मात्रा में दिया जाता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको कितना राशन मिलेगा ये बात इस पर निर्भर करती है कि आपका राशन कार्ड किस कैटेगरी में आता है? इसलिए आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपका राशन कार्ड आखिर किस कैटेगरी में आता है.
दरअसल DFPD यानी Department of Food & Public Distribution ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां शेयर की है. पोस्ट में बताया गया है कि राशन कार्ड के कैटेगरी के हिसाब से राशन दिया जाता है. इसमें PHH और AAY दोनों राशन कार्ड की ही कैटेगरी है. ऐसे में जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना राशन मिलता है.
राशन की मात्रा को लेकर कोई भ्रम न रखें।— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) September 26, 2026
आपकी राशन पात्रता आपकी श्रेणी के अनुसार तय होती है।
अपनी श्रेणी और पात्रता की जानकारी रखें, ताकि आपको मिलने वाले राशन के बारे में सही जानकारी हमेशा आपके पास रहे।
जानकारी रखिए, अपने राशन के हक को समझिए।#DFPD #Ration #FoodSecurity #PHH pic.twitter.com/HknUzLuCc7
PHH कार्ड वालों को कितना मिलेगा राशन?
PHH यानी प्राथमिकता प्राप्त परिवार कैटेगरी में आने वाले परिवार के हर सदस्य के लिए 5 किलो राशन हर महीने तय होता है. यानी इस कैटेगरी में दर्ज परिवार में जितने सदस्ट होंगे, उन्हें उसी हिसाब से राशन दिया जाएगा. अब जानते हैं कि AAY कैटेगरी में आनो वाले परिवारों को कितना राशन मिलता है.
AAY परिवारों को कितना मिलेगा राशन?
AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी में आने वाले परिवारों के सदस्ट के हिसाब से राशन नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें पूरे परिवार के हिसाब से राशन दिया जाता है. यानी ये PHH कैटेगरी की तरह नहीं है. इस कैटेगरी में आने वाले हर परिवार को 35 किलो राशन हर महीने दिया जाता है.
आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
आपको कितना राशन हर महीने मिलना चाहिए, इस बात की कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आपका राशन कार्ड PHH कैटेगरी में है या फिर AAY कैटेगरी में आता है. इसलिए राशन लेने से पहले ही इस बात की जानकारी रखें.
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