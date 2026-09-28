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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?

LPG की eKYC पूरी नहीं हुई को क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?

30 सितंबर तक एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाना जरूरी है. ऐसे में अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई तो क्या आपको 5 और 10 किलो वाला सिलेंडर भी नहीं मिलेगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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  • छोटे 5 और 10 किलो सिलेंडर भी बिना सब्सिडी मिलेंगे।

LPG सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में किया जाता है. ऐसे में काफी समय से एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा जा रहा है. इसके लिए एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार ई-केवाईसी की डेडलाइन तक बढ़ाई गई है, ताकि सभी एलपीजी उपभोक्ता गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी समय रहते पूरी करवा लें. ऐसे में सवाल उठता है कि ई-केवाईसी पूरी न होने पर क्या 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे?

बता दें कि अभी 14 सितंबर को ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 किया गया. इस समय सीमा तक उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी करवाने के लिए आखिरी समय है. यानी इस तारीख तक अब जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें सिलेंडर से जुड़ी समस्या हो सकती है. ऐसे में जानते हैं कि 5 और 10 किलो वाला सिलेंडर मिलेगा या नहीं.
 
5 और 10 किलो वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा?

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दरअसल, भारत गैस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है, जिसमें साफ बताया गया है कि अगर एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी समय सीमा तक नहीं कराई जाती है तो  सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर बाजार रेट पर खरीदना पड़ेगा. इसके साथ ये भी बताया गया है कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक आप गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवा लेते. 

अगर बात करें 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर की तो अगर गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी न होने पर आप 5 और 10 किलो वाला सिलेंडर बिना सब्सिडी वाली कीमत पर बाजार दाम पर लिया जा सकता है. यानी मतलब साफ है कि अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर की खरीद पूरी तरह से बंद नहीं होती है.

1 अक्टूबर से पहले करें ई-केवाईसी

1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर को लेकर नए नियम लागू होने वाले हैं. ऐसे में भारत गैस ने ग्राहकों को ई-केवाईसी 1 अक्टूबर से पहले करने को कहा है, ताकि गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिलता रहे. ऐसे में अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो समय रहते करवा लें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
LPG Connection Utility News LPG E-KYC
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