रेलवे स्टेशन पर सामान गुम हो जाए तो उठाएं ये कदम, वापस मिलने के बढ़ जाएंगे चांस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे हेल्पलाइन या रेल मदद पर तुरंत शिकायत करें।

Railway Station Luggage Lost: अक्सर ट्रेन से सफर के दौरान सामान खोने और चोरी होने की कई खबरें सामने आती है. ऐसे में सोचिए, आप घर से रेलवे स्टेशन आते हो और स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते समय आपका सामान चोरी या फिर गुम हो जाता है तो ऐसे में कोई भी परेशान हो जाएगा. लेकिन अगर समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाएं जाए तो आपका सामान वापस मिल सकता है.

सामान गुम होते ही करें ये काम

अगर आपका सामान रेलवे स्टेशन पर खो गया तो सबसे पहले आप GRP यानी (Government Railway Police) को जानकारी दें. इसके अलावा आप स्टेशन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं. आप उन्हें सामान से जुड़ी सारी जानकारी दें और सामान प्लेटफॉर्म पर कहां खोया ये भी जरूर बताएं.

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मिशन अमानत से मिल सकता है सामान

अगर किसी यात्री का सामान रेलवे स्टेशन पर गुम या चोरी हो जाता है और वो रेलवे को मिलता है तो उसकी फोटो और जानकारी मिशन अमानत पर अपलोड कर दी जाती है. रेलवे सुरक्षा बल की मिशन अमानत यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. सामान गुम होने के बाद यात्री यहां पर अपने सामान की पहचान करके उसे रेलवे नियमों के तहत वापस पा सकते हैं.

ये नंबर आएगा आपके काम

रेलवे स्टेशन पर सामान गुम या चोरी होते ही आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यह नंबर खासतौर पर यात्रियों की सुविधा के लिए है. जल्दी शिकायत दर्ज करवाने पर सामान मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

Rail Madad पर करें शिकायत

अगर आप कॉल न करके ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो रेलवे के Rail Madad पोर्टल या ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस ऐप की खास बात यह है कि आप शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस भी देख सकते हैं.

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ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर रखें कुछ बातों का ध्यान

अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि आपको सफर के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो. रेलवे स्टेशन पर अपने सामान का खास ध्यान रखें. साथ ही स्टेशन पर मोबाइल का इस्तेमाल न करें. ट्रेन में चढ़ने, उतरने और ट्रेन चलने के समय पर चोरी की संभावना ज्यादा होती है तो ऐसे समय में आपको सामान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय भी अपने सामान पर नजर रखें. अगर सामान गुम हो जाता है तो जल्द से जल्द यह जरूरी कदम उठाएं.