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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदेश को आज मिलेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, क्या मिलेंगी सुविधाएं?

देश को आज मिलेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Bhogapuram Airport: देश को आज नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है. ये एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बना है, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे. जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Aug 2026 09:38 AM (IST)
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AP Bhogapuram Airport: आंध्र प्रदेश को आज नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयनगरम जिले में बने भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. इस एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है. इसका नाम आजादी के महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में रखा गया है.

पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वह पहले नए पैसेंजर टर्मिनल का दौरा करेंगे फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू भी मौजूद रहेंगे.

5,640 करोड़ रुपये से बना एयरपोर्ट

यह एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाया गया है. पीएमओ के मुताबिक इस पर 5,640 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं. पहले चरण में यहां हर साल 60 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी. भविष्य में इसे बढ़ाकर 4 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है.

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एयरपोर्ट का निर्माण जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है. यह एयरपोर्ट 2,203 एकड़ में फैला है. यहां 3,800 मीटर लंबा रनवे और करीब 5,000 वर्ग मीटर का कार्गो टर्मिनल बनाया गया है. खास बात यह है कि एयरपोर्ट तय समय से करीब 5 महीने पहले सिर्फ 31 महीने में बनकर तैयार हो गया.

एयरपोर्ट को संचालन के लिए जरूरी सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं. इनमें डीजीसीए का एयरोड्रम लाइसेंस, बीसीएएस की सुरक्षा मंजूरी, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, कस्टम विभाग की मंजूरी और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति शामिल है.

टर्मिनल में AI और ग्रीन टेक्नोलॉजी

  • नए टर्मिनल में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, एयरसाइड 4.0 और एयरपोर्ट प्रिडिक्टिव ऑपरेशंस सेंटर जैसी सुविधाएं हैं.
  • यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री, ऑटोमैटिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है.
  • पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट में 5 मेगावाट का सोलर प्लांट, वर्षा जल संरक्षण, बिजली बचाने वाली लाइटें और एसी, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं.
  • टर्मिनल की डिजाइन भी खास है. इसकी छत आंध्र प्रदेश की पारंपरिक झोपड़ियों और अराकू घाटी से प्रेरित है जबकि पूरी इमारत का आकार उड़ती हुई मछली जैसा दिखाई देता है.

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17 अगस्त से शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें

हालांकि उद्घाटन आज हो रहा है लेकिन कमर्शियल उड़ानें 17 अगस्त से शुरू होंगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 17 अगस्त की रात 12:01 बजे से विशाखापत्तनम एयरपोर्ट -आईएनएस डेगा से चलने वाली सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल उड़ानें भोगापुरम शिफ्ट कर दी जाएंगी. विशाखापत्तनम का एयरपोर्ट कोड VTZ भी अब भोगापुरम को मिल जाएगा.

आईएनएस डेगा से अगले 30 साल तक नियमित कमर्शियल उड़ानें नहीं चलेंगी. हालांकि वायुसेना, अन्य रक्षा सेवाओं, वीआईपी, पुलिस और गैर-शेड्यूल्ड उड़ानों का संचालन वहां जारी रहेगा.

एयर इंडिया ने जारी किया शेड्यूल

एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया है. हैदराबाद और भोगापुरम के बीच रोजाना 5 उड़ानें चलेंगी. बेंगलुरु के लिए रोजाना 2 उड़ानें होंगी. इसके अलावा एक अतिरिक्त उड़ान सप्ताह में 5 दिन चलेगी. शुक्रवार और रविवार को यह उड़ान नहीं होगी.

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

भोगापुरम एयरपोर्ट बनने से विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. दक्षिणी ओडिशा के कई इलाकों के यात्रियों के लिए भी यह नया हवाई अड्डा सुविधाजनक होगा. सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन, कारोबार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि एयरपोर्ट तैयार हो गया है लेकिन उससे जुड़ी एक बड़ी चुनौती अभी बाकी है.

एयरपोर्ट विशाखापत्तनम शहर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है. दोनों जगहों को जोड़ने के लिए 55 किलोमीटर लंबे छह लेन हाईवे का ऐलान काफी पहले किया गया था लेकिन सड़क अब तक पूरी नहीं हुई है. विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस इसी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है और कह रही है कि सड़क पूरी न होने से यात्रियों को शुरुआत में परेशानी हो सकती है.

उद्घाटन पर बनेगा रिकॉर्ड?

उद्घाटन समारोह को खास बनाने के लिए बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसमें करीब 13 हजार आदिवासी महिलाएं और छात्राएं एक साथ पारंपरिक धिम्सा नृत्य करेंगी. इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी कोशिश की जाएगी.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Aug 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh NARENDRA MODI Bhogapuram Airport Bhogapuram International Airport
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