PM MUDRA YOJANA: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा लाखों लोग ले रहे हैं और अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतरगत 10 लाख का लोन सिर्फ 2 फीसदी ब्याज दर पर ले सकते हैं. साथ ही इस पोस्ट में EMI सहित कई तरह की बात की गई है. अब इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार ने इस योजना पर क्या बात कही है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्नाटक बैंक लोगों को लोन दे रही है, वो भी 10 लाख का. इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी टीम सीक्रेट तरीके से आपके पैन और आधार कार्ड के आधार पर आपकी जांच कर रही थी और अब आपको सीधा लोन अप्रुफ का लेटर भेजा जा रहा है.

🚨 SCAM ALERT!



A #fake loan approval letter is circulating , claiming to grant a loan amount worth ₹10 Lakhs under the Pradhan Mantri Mudra Yojana on payment of a processing fee of ₹6,550.#PIBFactCheck:



❌ The letter is FAKE.



✅ MUDRA does not provide direct loans to… pic.twitter.com/RC5am83RLG — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2026

बिजली बिल दे रहा 440 वोल्ट का झटका? चेक करें कहीं आपसे तो नहीं हो रही ये 5 गलती

लेटर पर क्या- क्या लिखा है?

लेटर में अप्लिकेशन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कर्नाटक बैक का नाम लिखा हुआ है. साथ ही इसपर डिटेल में लोन के 10 लाख, 10125 रुपए की EMI, लोन चुकाने का समय 108 महीना और साथ ही 2 फीसदी ब्याज दर लिखा हुआ है.

क्या है सच्चाई?

पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुद्रा लोन के इस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये लेटर फेक है. साथ ही ये भी लिखा कि मुद्रा कभी किसी को डायरेक्ट लोन नहीं देता है. मुद्रा सीधा लोन देने की बजाय बैंकों और वित्त संस्थानों से फंड मुहैया कराता है.

बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलेगी? समझें पूरा गणित

अगर आपको ऐसा लेटर मिले तो क्या करें?

सबसे पहले तो आपको ऐसे किसी लोन लेटर के जाल में नहीं फंसना है. आप पीआईबी के इमेल factcheck@pib.gov.in पर इसकी जानकारी दे सकते हैं. आप चाहें तो इनके 918799711259 नंबर पर भी इसे शेयर कर जागरुगता फैलाने में मदद कर सकते हैं.