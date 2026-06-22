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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM मुद्रा योजना: 2% ब्याज पर कर्नाटक बैंक दे रहा 10 लाख रुपए का लोन? सरकार ने क्या बताया, जानिए

PM मुद्रा योजना: 2% ब्याज पर कर्नाटक बैंक दे रहा 10 लाख रुपए का लोन? सरकार ने क्या बताया, जानिए

PM MUDRA YOJANA: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मुद्रा लोन के तहत 10 लाख का लोन मिल रहा है. इसपर अब सरकार ने क्या कुछ बोला है, यहां से जानें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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PM MUDRA YOJANA: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा लाखों लोग ले रहे हैं और अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतरगत 10 लाख का लोन सिर्फ 2 फीसदी ब्याज दर पर ले सकते हैं. साथ ही इस पोस्ट में EMI सहित कई तरह की बात की गई है. अब इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार ने इस योजना पर क्या बात कही है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?
वायरल हो रहे पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्नाटक बैंक लोगों को लोन दे रही है, वो भी 10 लाख का. इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी टीम सीक्रेट तरीके से आपके पैन और आधार कार्ड के आधार पर आपकी जांच कर रही थी और अब आपको सीधा लोन अप्रुफ का लेटर भेजा जा रहा है. 

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लेटर  पर क्या- क्या लिखा है?
लेटर में अप्लिकेशन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कर्नाटक बैक का नाम लिखा हुआ है. साथ ही इसपर डिटेल में लोन के 10 लाख, 10125 रुपए की EMI, लोन चुकाने का समय 108 महीना और साथ ही 2 फीसदी ब्याज दर लिखा हुआ है.

क्या है सच्चाई?
पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुद्रा लोन के इस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये लेटर फेक है. साथ ही ये भी लिखा कि मुद्रा कभी किसी को डायरेक्ट लोन नहीं देता है.  मुद्रा सीधा लोन देने की बजाय बैंकों और वित्त संस्थानों से फंड मुहैया कराता है. 

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अगर आपको ऐसा लेटर मिले तो क्या करें?

सबसे पहले तो आपको ऐसे किसी लोन लेटर के जाल में नहीं फंसना है. आप पीआईबी के इमेल factcheck@pib.gov.in पर इसकी जानकारी दे सकते हैं. आप चाहें तो इनके 918799711259 नंबर पर भी इसे शेयर कर जागरुगता फैलाने में मदद कर सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check MUDRA Loan Utility News
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