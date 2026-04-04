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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF में करते हैं निवेश? अप्रैल महीने की इस तारीख को न भूलें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

PPF में करते हैं निवेश? अप्रैल महीने की इस तारीख को न भूलें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं, तो अप्रैल महीने की एक खास तारीख आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है. सही समय पर पैसा जमा करने से आपको ज्यादा फायदा मिल सकता हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 04 Apr 2026 06:39 PM (IST)
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PPF Investment Rules: लंबे समय के सुरक्षित निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड  (PPF) लोगों की पहली पसंद में से एक है. यह सरकारी योजना न सिर्फ पैसों को सुरक्षित रखती है, बल्कि समय के साथ अच्छा रिटर्न भी देती है.

अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं, तो अप्रैल महीने की एक खास तारीख आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है. सही समय पर पैसा जमा करने से आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है. वहीं थोड़ी सी देरी आपके रिटर्न को कम कर सकती है. यानी इस डेडलाइन को नजरअंदाज करना आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं, इस बारे में...

PPF में सही तारीख पर निवेश क्यों है जरूरी

पीपीएफ में ब्याज हर महीने 5 तारीख से महीने के आखिरी दिन के बीच मौजूद न्यूनतम बैलेंस के आधार पर तय होता है. इसलिए अगर आप महीने की 1 से 5 तारीख के बीच पैसा जमा करते हैं, तो उस महीने का पूरा ब्याज आपको मिलता है.

वहीं, अगर निवेश 5 तारीख के बाद किया जाता है, तो उस रकम पर ब्याज अगले महीने से ही जुड़ना शुरू होता है.

देर से निवेश करने पर कितना हो सकता है नुकसान

इस विषय को आसान शब्दों में समझे तो 5 तारीख से पहले निवेश करने पर आपको पूरे साल का ब्याज मिलता है. जबकि इसके बाद निवेश करने पर लगभग एक महीने का ब्याज कम हो जाता है.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपये जमा किए और इस बात का ध्यान रखा कि राशि 1 से 5 तारीख तक जमा हुई हो तो, सालाना ब्याज करीब 10,650 रुपये होता है. वहीं 5 तारीख के बाद निवेश करने पर यह घटकर लगभग 9,763 रुपये रह जाती है.

यानी कि सिर्फ एक दिन की देरी से  887 रुपये का नुकसान हो सकता है. इसलिए अप्रैल में निवेश करते समय इस छोटी सी तारीख का ध्यान रखना काफी फायदेमंद होता है. 

पीपीएफ के रिटर्न और फायदे क्या हैं?

पीपीएफ एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जिसमें पैसा 15 साल के लिए जमा किया जाता है. कोई निवेशक कम से कम 500 रुपये से अपनी पीपीएफ जर्नी की शुरुआत कर सकता हैं. जबकि अधिकतम सालाना निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये तय की गई है.

रिटर्न की बात करें तो इस योजना में फिलहाल करीब 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है. सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी, जानिए आज आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
PPF Investment Rules PPF Deposit Date Rule
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