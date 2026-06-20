देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM VBRY) के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर किए हैं. इस योजना का खास मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना और नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि शाम 5 बजे होने वाले कार्यक्रम में करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए देश के युवा शक्ति को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगी.

पहली नौकरी पाने वालों को कितना मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) का खास मकसद देश में नई नौकरियां पैदा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को औपचारिक रोजगार से जोड़ना है. इस योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को करीब 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.

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सरकार के मुताबिक यह राशि नए कर्मचारियों को नौकरी शुरुआत में आर्थिक मदद देने के लिए दी जाती है. इस योजना के जरिए अब तक करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा कीया जा रहा है.

क्या कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन?

इस योजना का लाभ सिर्फ नए कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि ज्यादा भर्तियां करने वाली कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा. जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी देंगी, उन्हें हर नए कर्मचारी पर हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा है. सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए आएगी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.

दो साल में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

1 अगस्त 2025 से PM VBRY योजना लागू किया गया था. 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो साल में देश के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार नौकरियां देनी है.

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