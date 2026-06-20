हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदेश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000

देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000

PM VBRY Scheme: केंद्र सरकार ने PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को जारी की.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 08:21 PM (IST)
Preferred Sources

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM VBRY) के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर किए हैं. इस योजना का खास मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना और नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि शाम 5 बजे होने वाले कार्यक्रम में करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए देश के युवा शक्ति को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगी.

पहली नौकरी पाने वालों को कितना मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) का खास मकसद देश में नई नौकरियां पैदा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को औपचारिक रोजगार से जोड़ना है. इस योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को करीब 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.

Train News: ट्रेन में LPG सिलेंडर ले जाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें रेलवे के जरूरी नियम, वरना हो सकती है जेल

सरकार के मुताबिक यह राशि नए कर्मचारियों को नौकरी शुरुआत में आर्थिक मदद देने के लिए दी जाती है. इस योजना के जरिए अब तक करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा कीया जा रहा है. 

क्या कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन?

इस योजना का लाभ सिर्फ नए कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि ज्यादा भर्तियां करने वाली कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा. जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी देंगी, उन्हें हर नए कर्मचारी पर हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा है. सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए आएगी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.

दो साल में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

1 अगस्त 2025 से PM VBRY योजना लागू किया गया था. 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो साल में देश के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार नौकरियां देनी है. 

Delhi Govt. Action Plan: दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?

Published at : 20 Jun 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Utility News Employment Scheme PM VBRY PM VBRY Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट
Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
यूटिलिटी
Bank Locker Alert: क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा
क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
क्रिकेट
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
जनरल नॉलेज
भारत के इस गांव में नहीं चलता भारतीय रुपया, बिना सरकारी इजाजत के नहीं मिलती यहां जाने की अनुमति
भारत के इस गांव में नहीं चलता भारतीय रुपया, बिना सरकारी इजाजत के नहीं मिलती यहां जाने की अनुमति
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget