Delhi Govt. Action Plan: दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?
Work From Home in Delhi: सरकार के नए फ्रेमवर्क के लागू होने का असर नौकरीपेशा लोगों से लेकर वाहन मालिकों और निजी कंपनियों की दिनचर्या पर पड़ेगी. उन्हें नियमों में कई बदलाव करने होंगे.
Delhi Govt Action Plan: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और प्रदूषण के चलते लोगों का जीना दुभर हो जाता है. विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि राहगीरों और वाहन चालकों के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी से निपटने के लिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने कल यानी 19 जून, 2026 को 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है. आमतौर पर सरकारें प्रदूषण बढ़ने के बाद आपातकालीन फैसले लेती है, लेकिन जून में ही नोटिफिकेशन जारी होने से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. अब से ये नियम हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और प्रदूषण के चलते लोगों का जीना दुभर हो जाता है. विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि राहगीरों और वाहन चालकों के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी से निपटने के लिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने कल यानी 19 जून, 2026 को 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है. आमतौर पर सरकारें प्रदूषण बढ़ने के बाद आपातकालीन फैसले लेती है, लेकिन जून में ही नोटिफिकेशन जारी होने से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. अब से ये नियम हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे.
क्या फिर से शुरू होगा वर्क फ्रॉम होम?
सड़कों और मेट्रो में पीक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) लागू किया जा सकता है. हो सकता है कि निजी और सरकारी कंपनियों को अपने वर्कर्स के लिए रोस्टर कुछ इस हिसाब से तैयार करना पड़े कि रोजाना केवल 50% स्टाफ ही ऑफिस आए और बाकी 50% घर से काम करें. इसके अलावा, हो सकता है कि दफ्तरों के खुलने और बंद होने का समय एक जैसा न रहे. कुछ दफ्तर सुबह 8 बजे, कुछ 9, तो कुछ दफ्तर सुबह 10 बजे खुले.
बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
अगर आपकी गाड़ी का PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) एक्सपायर हो चुका है, तो दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा. पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल डेटाबेस से सीधे चालान तक कट सकता है.
पार्किंग चार्ज होगा दोगुना
लोग निजी कारों या टू-व्हीलर का इस्तेमाल कम से कम करें, इसके लिए मार्केट और दफ्तरों के पास अधिकृत पार्किंग चार्ज को बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है.
बाहरी वाहनों पर रोक
1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड (registered) गैर-बीएस-6 (Non-BS-VI) कमर्शियल वाहनों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा. उन्हें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ डायवर्ट किया जा सकता है. हालांकि, सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक वाहनों, आपातकालीन और सरकारी वाहनों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
कंस्ट्रक्शन पर रोक
सर्दियों के दौरान दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए भी नियम सख्त किए जाएंगे. खासतौर पर, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल कम करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन चलाना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन होने पर साइट को तुरंत सील कर दिया जाएगा.
कचरा जलाने पर जुर्माना
खुले में कूड़ा, पत्तियां या प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पकड़े जाने पर मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.
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