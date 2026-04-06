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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUjjwala Yojana Update: उज्ज्वला लाभार्थियों की मौज, अब गैस सिलेंडर पर मिलेगी ₹300 की सब्सिडी

Ujjwala Yojana Update: उज्ज्वला लाभार्थियों की मौज, अब गैस सिलेंडर पर मिलेगी ₹300 की सब्सिडी

रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लिया हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 12:41 PM (IST)
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PM Ujjwala Yojana Subsidy Increase: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये करने का फैसला लिया है.

जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधे फायदा मिलने वाला है. यह कदम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो घरेलू खर्च संभालने के लिए इस योजना पर निर्भर हैं. आइए जानते हैं, सरकार के इस कदम के विषय में... 

उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बढ़ी 

केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है. इसका मतलब, हर बार जब कोई परिवार सिलेंडर भरवाएगा, तब 300 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे.

यह छूट साल में 12 सिलेंडर तक मिलेगी. सरकार के इस कदम से पूरे साल घर की रसोई गैस का खर्च कम होगा और परिवार को सीधी राहत मिलेगी.

उज्ज्वला योजना का लाभ कैसे लें?

अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नया एलपीजी कनेक्शन लेना या सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया काफी आसान है. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी पात्रता की जांच करें. 

आवेदक महिला होनी चाहिए. साथ ही आवेदन की उम्र 18 साल से अधिक और घर में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता जैसे दस्तावेज तैयार रखें. इसके अलावा, नजदीकी गैस वितरक एजेंसी (इंडेन, भारत गैस या एचपी) पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

सब्सिडी न मिलने पर यह कदम उठाए

अगर किसी वजह से आपकी उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बैंक खाते में नहीं आती है, तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं. साथ ही, केवाईसी अपडेट है या नहीं इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए. 

अगर समस्या बनी रहती है, तो अपने नजदीकी गैस वितरक से संपर्क करें और ई-केवाईसी जैसे जरूरी कदम पूरा करें. ऐसा करने से अगर आपको सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है तो, यह परेशानी दूर हो जाएगी. 

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी, जानें आज आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:41 PM (IST)
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