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Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 6 अप्रैल को सोना-चांदी फ्लैट कारोबारी कर रही है. कारोबार के शुरूआत में सोने-चांदी दोनों के दाम टूट गए थे. हालांकि, बाद में इनमें थोड़ी रिकवरी देखनी को मिली.

खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 220 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,48,847 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,49,680 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 11:10 बजे, गोल्ड वायदा 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,49,904 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,50,319 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपको इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा.

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर करीब फ्लैट कारोबार कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,30,716 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,33,479 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,500 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,550 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,280 रुपए

22 कैरेट - 1,36,850 रुपए

18 कैरेट - 1,12,000 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,130 रुपए

22 कैरेट - 1,36,700 रुपए

18 कैरेट - 1,11,850 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,50,660 रुपए

22 कैरेट - 1,38,110 रुपए

18 कैरेट - 1,15,200 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,130 रुपए

22 कैरेट - 1,36,700 रुपए

18 कैरेट - 1,11,850 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,180 रुपए

22 कैरेट - 1,36,750 रुपए

18 कैरेट - 1,11,900 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,280 रुपए

22 कैरेट - 1,36,850 रुपए

18 कैरेट - 1,12,000 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,180 रुपए

22 कैरेट - 1,36,750 रुपए

18 कैरेट - 1,11,900 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,130 रुपए

22 कैरेट - 1,36,700 रुपए

18 कैरेट - 1,11,850 रुपए

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