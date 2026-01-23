हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम

PM Kisan Yojana 22nd Instalment: भारत में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. इनमें से बहुत से किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते. भारत सरकार की ओर से ऐसे गरीब और जरूरतमंद किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है. ताकि उन्हें साल भर में तय आर्थिक मदद मिलती रहे. केंद्र सरकार इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देती है.

जो अलग अलग किस्तों में सीधे खाते में भेजे जाते हैं. अब इस योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. लंबे समय से किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि कुछ कामों के पूरे न होने पर कई किसानों की यह किस्त अटक सकती है. इसलिए समय रहते सही जानकारी और जरूरी काम पूरे करना बेहद जरूरी हो जाता है.

कब जारी हो सकती है 22वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत अब तक नियमित अंतराल पर किस्तें जारी होती रही हैं. आमतौर पर हर किस्त लगभग चार महीने के अंतर पर किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. पिछली किस्त के टाइमलाइन को देखें तो अगले चार महीने फरवरी में पूरे हो रहे हैं. इसी आधार पर माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

फिर भी पुराने पैटर्न के मुताबिक फरवरी में ही किस्त जारी होगी ऐसा माना जा रहा है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह आखिरी वक्त का इंतजार करने के बजाय अभी से अपना स्टेटस चेक कर लें. क्योंकि जैसे ही किस्त जारी होती है. तो जिन किसानों की जानकारी अधूरी होती है वह अपने आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं.

इन कामों को पूरा कर लें

अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए. तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे करना बेहद जरूरी है. सबसे पहले ई-केवाईसी का स्टेटस चेक करें. बहुत से मामलों में सिर्फ ई-केवाईसी अधूरी होने की वजह से किस्त रोक दी जाती है. इसके अलावा भू-सत्यापन भी एक जरूरी प्रोसेस है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ लेने वाला वास्तव में पात्र किसान है.

कई राज्यों में यह प्रोसेस मैंडेटरी कर दी गई है. इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी में किसी भी तरह की गलती न हो यह भी देख लें. अगर नाम, खाता नंबर या आधार में जरा सी भी गड़बड़ी है तो किस्त अटक सकती है. इसलिए बेहतर यही है कि आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर अपनी डिटेल्स समय रहते अपडेट करवा लें.

