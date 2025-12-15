PM Kisan Yojana 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6 हजार रुपये की मदद तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है. देश के करोड़ों किसानों को अब तक सरकार की इस योजना का फायदा मिल चुका है. सरकार की ओर से पिछले महीने यानी नंवबर में 21वीं किस्त जारी की गई थी.

अब बहुत से किसानों को इस बात का इंतजार है सरकार अगली यानी 22वीं किस्त कब जारी करेगी. लेकिन आपको बता दें कि 22वीं जारी होने से पहले किसानों को कुछ काम पूरा करवा लेने जरूरी है. जिन किसानों के यह काम अधूरे हैं उनकी 22वीं किस्त अटक सकती है. चलिए आपको बताते हैं कब जारी हो सकती है 22वीं किस्त और उससे पहले किन चीजों को पूरा करने की जरूरत है.

इस तारीख को आ सकती है अगली किस्त

देशभर के करोड़ों किसान 21वीं किस्त मिलने के बाद अब पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार फरवरी महीने में अगली किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी तय तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. पिछली किस्तों के पैटर्न पर नजर डालें तो अधिकतर किस्तें फरवरी के आसपास ही ट्रांसफर की गई हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी किसानों के खातों में राशि इसी महीने पहुंच सकती है. फिलहाल किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लें.

22वीं किस्त से पहले पूरे करें यह जरूरी काम

पीएम किसान योजना का लाभ बिना रुकावट पाने के लिए ई-केवाईसी सबसे जरूरी शर्त है. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है. उनकी 22वीं किस्त रोकी जा सकती है. किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए यह प्रोसेस खुद पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है.

इसके साथ ही बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी जरूरी है. कई बार डीबीटी बंद होने या आधार लिंक न होने की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता. इसलिए समय रहते बैंक जाकर यह जरूर चेक कर लें कि आपका खाता आधार से जुड़ा है और डीबीटी एक्टिव है.

गलत जानकारी और स्टेटस चेक करना भी है जरूरी

पीएम किसान योजना में आवेदन के दौरान दर्ज की गई गलत जानकारी भी किस्त अटकने की बड़ी वजह बनती है. नाम की स्पेलिंग में गलती, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या भूमि रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि होने पर 22वीं किस्त नहीं मिलती. अगर आपको लगता है कि आपके आवेदन में कोई गलती हो सकती है.

तो उसे जल्द से जल्द सही करा लें. इसके अलावा किसान अपनी किस्त का स्टेटस भी खुद चेक कर सकते हैं. इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर Beneficiary Status सेक्शन में जाकर आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है. यहां से साफ पता चल जाता है कि आपकी किस्त प्रोसेस में है या किसी वजह से अटकी हुई है.

