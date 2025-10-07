आपके खाते में आएंगे या नहीं किसान सम्मान निधि के 2000, फटाफट कर लें चेक

PM Kisan Yojana 21st Installment: देश की 50 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी खेती या उससे जुड़ी किसी न किसी गतिविधि पर निर्भर है. लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जो खेती से उतनी कमाई नहीं कर पाते. जिससे उनके घर का खर्च आराम से चल सके. किसानों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी.

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जो साल में तीन किस्तों में सीधे उनके खाते में भेजी जाती है. अब तक किसानों के खातों में 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब सभी को 21वीं किस्त का इंतजार है. अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं. तो कैसे पता करें कि आपके खाते में ये 2000 रुपये आने वाले हैं या नहीं. जान लीजिए पूरा प्रोसेस.

कैसे चेक करें किस्त मिलेगी या नहीं?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपको मिलेगी या नहीं. यह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आपको Beneficiary Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालना होगा. डिटेस डालने के बाद Get Data पर क्लिक करना होगा.

अगर आपके नाम के सामने अगली किस्त की स्टेटस Approved दिखाई देता है. तो समझ लें कि किस्त जल्द ही आपके खाते में आने वाली है. वहीं अगर Pending या Rejected लिखा दिखे. तो इसका मतलब है कि किसी वजह से किस्त रोकी गई है. ऐसे में आपको इस बारे में जानकारी लेनी होगी इसके पीछे क्या वजह है और उस काम को पूरा करना होगा.

अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें?

सरकार की ओर से जल्द ही 21वीं किस्त किसानों को भेज दी जाएगी. अगर आपके खाते में किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं आई. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट और आधार नंबर की जानकारी वेबसाइट पर जाकर चेक करें. कई बार आधार नंबर या बैंक डिटेल में गलती की वजह से पेमेंट रूक जाता है. इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या CSC केंद्र में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

वहां अधिकारी आपकी डिटेल्स को अपडेट कर देंगे. इसके अलावा एक और तरीका है आप प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल करके अपनी किस्त के स्टेटस की पूरी जानकारी ले सकते हैं. सही जानकारी अपडेट होते ही अगली किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी.

