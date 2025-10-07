हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर

Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर

बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है. चुनाव आयोग ने इस बार जनता की आसानी के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब एक कॉल पर सीधा BLO से कर सकेंगे बात.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 07 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election 2025: बिहार में चुनावी रण तैयार हो चुका है. चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है. बिहार में विधानसभा चुनाव 2 फेज में होंगे. पहले फेज के चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को की जाएगी. वहीं, 14 नवंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे.

गौरतलब यह है कि इस बार आयोग ने इलेक्शन के प्रोसेस को जनता के लिए आसान बनाने की दिशा में कई बड़े कदम भी उठाए हैं. इसमें बूथ तक मोबाइल फोन्स ले जाने से लेकर बूथ लेवल ऑफिसर्स से सीधे तौर पर बात करना शामिल है. आइए जानते हैं कि कैसे सिर्फ एक नंबर पर कॉल करके आप भी अपने एरिया के BLO से सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

आयोग ने किए कौन-से बड़े बदलाव?

बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग ने जनता की सहूलियत के लिए इन चुनाव में कई बेहतरीन पहल शुरू की हैं. इस बार इलेक्शन में हर बूथ पर वेबकास्टिंग, बूथ तक मोबाइल के जाने की सुविधा, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, शोइंग रियल टाइम वोटर टर्नआउट और BLO से सीधे कॉन्टैक्ट करने की सुविधाएं शामिल हैं. 

कैसे कर सकेंगे BLO से सीधे बात?

बिहार में इलेक्शन से जुड़ी जानकारी लेने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अब लोग सीधा बूथ लेवल अधिकारी से बात कर सकते हैं. इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं.

1. सबसे पहले अपने फोन में ECINET मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
2. फिर अपना वोटर EPIC नंबर दर्ज करें.
3. इसके बाद आप BLO के साथ अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और उनसे सीधे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. 

साथ ही आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है. इस नंबर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा. जैसे +91 एसटीडी कोड 1950. इसके अलावा पटना के अधिकारी से बात करने के लिए डायल करें : +91-612-1950

इसे भी पढ़ें: सिर्फ 15 दिन में वोटर कार्ड देने का दावा कर रहा चुनाव आयोग, जानें इसे कैसे कर सकते हैं ट्रैक?

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
Election Commission Of India Bihar Assembly Election Gyanesh Kumar BIHAR ELECTION Booth Level Officers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget