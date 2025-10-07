Bihar Election 2025: बिहार में चुनावी रण तैयार हो चुका है. चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है. बिहार में विधानसभा चुनाव 2 फेज में होंगे. पहले फेज के चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को की जाएगी. वहीं, 14 नवंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे.

गौरतलब यह है कि इस बार आयोग ने इलेक्शन के प्रोसेस को जनता के लिए आसान बनाने की दिशा में कई बड़े कदम भी उठाए हैं. इसमें बूथ तक मोबाइल फोन्स ले जाने से लेकर बूथ लेवल ऑफिसर्स से सीधे तौर पर बात करना शामिल है. आइए जानते हैं कि कैसे सिर्फ एक नंबर पर कॉल करके आप भी अपने एरिया के BLO से सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

आयोग ने किए कौन-से बड़े बदलाव?

बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग ने जनता की सहूलियत के लिए इन चुनाव में कई बेहतरीन पहल शुरू की हैं. इस बार इलेक्शन में हर बूथ पर वेबकास्टिंग, बूथ तक मोबाइल के जाने की सुविधा, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, शोइंग रियल टाइम वोटर टर्नआउट और BLO से सीधे कॉन्टैक्ट करने की सुविधाएं शामिल हैं.

कैसे कर सकेंगे BLO से सीधे बात?

बिहार में इलेक्शन से जुड़ी जानकारी लेने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अब लोग सीधा बूथ लेवल अधिकारी से बात कर सकते हैं. इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं.

1. सबसे पहले अपने फोन में ECINET मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.

2. फिर अपना वोटर EPIC नंबर दर्ज करें.

3. इसके बाद आप BLO के साथ अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और उनसे सीधे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

साथ ही आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है. इस नंबर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा. जैसे +91 एसटीडी कोड 1950. इसके अलावा पटना के अधिकारी से बात करने के लिए डायल करें : +91-612-1950

इसे भी पढ़ें: सिर्फ 15 दिन में वोटर कार्ड देने का दावा कर रहा चुनाव आयोग, जानें इसे कैसे कर सकते हैं ट्रैक?