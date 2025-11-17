हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

रूम हीटर को हमेशा कमरे के साइज के हिसाब से चुनना चाहिए. छोटे कमरों के लिए 800 से 1200 वॉट का हीटर बेहतर होता है, जबकि बड़े कमरों के लिए 2000 या उससे ज्यादा क्षमता वाला हीटर लेना चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत सहित पूरे देश भर में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. ठंड का मौसम शुरू होते ही लोग घर के अंदर गर्मी में बनाए रखने के लिए रूम हीटर खरीदने लगते हैं. ऐसे में मार्केट में मौजूद कई मॉडल और फीचर देखकर सही हीटर चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसी कंडीशन में लोग ज्यादातर सिर्फ साइज और कीमत देकर ही हीटर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हीटर कमरे के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था.

ऐसे में कई बार बाद में पछताना पड़ता है. इसलिए रूम हीटर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना पहले ही बहुत जरूरी होता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि रूम हीटर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

कमरे के साइज के हिसाब से चुनें हीटर

रूम हीटर को हमेशा कमरे के साइज के हिसाब से चुनना चाहिए. छोटे कमरों के लिए 800 से 1200 वॉट का हीटर बेहतर होता है, जबकि बड़े कमरों के लिए 2000 या उससे ज्यादा क्षमता वाला हीटर लेना चाहिए. छोटे हीटर बड़े कमरे में गर्मी नहीं दे पाते हैं. वहीं ज्यादा वॉट वाला हीटर बिजली के खपत बड़ा देता है. ऐसे में कमरे के साइज के हिसाब हीटर खरीदना ज्यादा सही माना जाता है.

सेफ्टी फीचर्स जरूर देखें

हीटर से आग लगे या जलने जैसी समस्याओं का खतरा रहता है. इसलिए ऑटो कट-ऑफ, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल टच बॉडी जैसी सेफ्टी फीचर वाले हीटर ही खरीदें. यह फीचर हीटर के गिरने या ज्यादा गर्म होने पर उसे ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं. वहीं अगर घर में बच्चे हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता है ‌.

हीटर के बिजली खर्च पर दें ध्यान

कई रूम हीटर जरूरत से ज्यादा बिजली खपत करते हैं. जिससे हर महीने का बिल बढ़ जाता है. वहीं ऑयल फील्ड हीटर कम बिजली में अच्छी गर्मी देते हैं और कमरे की हवा को सूखने भी नहीं देते. ऐसे में अगर आप रोज लंबे समय तक हीटर चलाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

हवा की नमी और सेहत का रखें ध्यान

कुछ हीटर कमरे की हवा को ज्यादा सूखा बना देते हैं. इससे स्किन, आंखों और गले में जलन, एलर्जी और अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है. ऑयल फील्ड हीटर या ह्यूमिडिफायर वाले मॉडल इस समस्या से बचाते हैं. साथ ही हीटर के दौरान कमरे में थोड़ी वेंटिलेशन रखना भी जरूरी होता है.

ब्रांड और वारंटी चेक करें

महंगे ब्रांड आपको एक बार खरीदने के दौरान खर्चा करा देते हैं. लेकिन अगर आप सस्ते ब्रांड खरीदते हैं तो यह आपका बार-बार खर्चा कराते हैं. दरअसल सस्ते ब्रांड के हीटर जल्दी खराब हो सकते हैं और ओवरहीटिंग का खतरा भी ज्यादा होता है. इसलिए हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड का हीटर ही चुनें. साथ ही हीटर लेते समय कम से कम 1 साल की वारंटी जरूर देखें, ताकि किसी भी खराबी की कंडीशन में सर्विस मिल सके.

बीआईएस प्रमाणित हीटर ही खरीदें

भारतीय मानक ब्यूरो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित करता है. इसलिए रूम हीटर खरीदते समय बीआईएस मार्क जरूर चेक करें. इससे हीटर सुरक्षित और भरोसेमंद होता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Nov 2025 11:17 AM (IST)
