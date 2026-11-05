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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपंजाब में DA 3% बढ़ा, पर 22818 करोड़ बकाया पर हाई कोर्ट में फंसी सरकार

पंजाब में DA 3% बढ़ा, पर 22818 करोड़ बकाया पर हाई कोर्ट में फंसी सरकार

पंजाब में महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है, जिसका भुगतान दिसंबर की सैलरी के साथ होगा, लेकिन 22,818 करोड़ रुपये का पुराना DA/DR बकाया अभी बाकी है. इसे लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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क्या आप पंजाब में सरकारी कर्मचारी हैं? अगर हां, तो यह जानकारी आपके लिए खास होने वाली है. सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. खास बात तो ये है कि ये बढ़ोतरी दीवाली से पहले की गई है. बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. ये नई दर 1 नवंबर 2026 से लागू होगी और दिसंबर की सैलरी के साथ इसका भुगतान किया जाएगा.

जरूरी बात ये है कि पुराने एरियर का भुगतान अभी भी बाकी है. कर्मचारियों और पेंशनर्स का लगभग 22,818 करोड़ रुपये का DA/DR एरियर अब भी बकाया है. बड़ी बात ये है कि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.

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22818 करोड़ रुपये का पुराना बकाया 

अहम बात ये है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के बाद भी कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी अभी तक नहीं हुई है. पंजाब सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA/DR बकाया लगभग 22,818 करोड़ रुपये हो गया है. 

इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे बकाये को मिलाकर सरकार कुल देनदारी लगभग 32,418 करोड़ रुपये की बताई गई है. बड़ी बात ये है कि अगस्त 2026 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार और PSPCL को DA/DR का एरियर 15 दिन में देने की बात कही थी. वहीं कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर इसमें देरी होती है तो सरकार को बकाया पैसे पर हर साल 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा. 

आगे क्या हुआ?

बता दें कि सरकार ने पैसा तय समय पर नहीं दिया, जिसके बाद 3 नवंबर को हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा. 

कोर्ट ने मांगा जवाब

नोटिस भेजने के बाद कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से जवाब मांगा और 17 नवंबर को पेश होने के लिए भा कहा था. 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्य सचिव को राहत दी. कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी. 

बकाया चुकाने का प्लान मांगा

जरूरी बात ये है कि अब कोर्ट ने सरकार से एरियर चुकाने का प्लान मांगा है. सरकार को अब ये बताना होगा कि वह 31 मार्च 2027 तक कितनी रकम दे सकती है. हां, लेकिन ये जरूर है कि महंगाई भत्ते में इजाफा होने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी. वहीं इस महंगाई के दौर में अब ज्यादा पैसे मिलने से वे अपना और अपने परिवार का खर्च मैनेज कर सकेंगे. हालांकि, अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2026 को होगी. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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