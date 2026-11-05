OTP शेयर कर शख्स ने गवाएं 41 हजार, बैंक से वसूले 65000, पढ़ें मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्राहक की गलती के बावजूद, बैंक को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक व्यक्ति के साथ क्रेडिट कार्ड के जरिए 41 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी हुई. इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक को बड़ा झटका देते हुए ग्राहक को 65 हजार 592 रुपये देने का आदेश दिया है. इस मामले की सबसे अहम बात यह है कि ग्राहक ने खुद माना था कि उसने फोन करने वाले व्यक्ति को अपना OTP बता दिया था. इसके बावजूद कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार माना.

कंज्यूमर कोर्ट का कहना था कि ग्राहक से गलती हुई थी. बैंक को भी RBI के नियमों के मुताबिक फिक्स टाइम पर कम्पलेन की जांच करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की. पीड़ित व्यक्ति का एक निजी बैंक में सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड था. उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 65,000 थी.

फ्रॉड करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया

21 फरवरी 2020 को ग्राहक के पास एक फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी शुरू करने के लिए OTP की जरूरत है. बैंक का कर्मचारी समझकर ग्राहक ने उसे OTP बता दिया.

कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर 41 हजार 500 रुपये कटने का मैसेज आ गया. यह रुपये उसके क्रेडिट कार्ड से UPI मर्चेंट के लिए खर्च की गई थी. फ्रॉड का पता चलते ही ग्राहक ने उसी दिन पुलिस में कम्पलेन कर दी. इसके बाद 24 फरवरी 2020 को बैंक के नोडल अधिकारी को ईमेल भेजकर भी पूरे मामले की जानकारी दी.

बैंक ने पहले पैसे लौटाए, फिर दोबारा काट लिए

शुरुआत में बैंक ने ग्राहक की कम्पलेन पर कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी 2020 को उसके क्रेडिट कार्ड खाते में 41,500 रुपये वापस जमा कर दिए. कई महीनों तक ग्राहक के अकांउट में यह पैसे नहीं दिखाई दिए. लेकिन मार्च 2021 में बैंक ने अचानक पहले वापस किए गए पैसे को हटाने का फैसला कर लीया.

इस मामले में ग्राहक न्यायालय के अध्यक्ष कल्लोल चट्टोपाध्याय और सदस्य उदयन रॉय की पीठ ने 30 अक्टूबर को फैसला सुनाया. कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि बैंक ने ग्राहक की शिकायत को सही तरीके से नहीं संभाला और अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही की. कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि ग्राहक ने अनजान व्यक्ति को OTP बताकर गलती की थी. बैंक हमेशा ग्राहकों को सलाह देता हैं कि वे अपना OTP, PIN या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि ग्राहक की गलती होने का मतलब यह नहीं है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है.

बैंक ने अपनी सफाई में क्या कहा?

बैंक को शिकायत मिलने के बाद 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करके यह तय करना होता है कि नुकसान के लिए ग्राहक जिम्मेदार है या नहीं. ग्राहक की गलती साबित करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है. क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऐसे मामलों में ग्राहक पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.

बैंक को तय समय के अंदर ग्राहक को अपने फैसले की जानकारी देनी होती है. लेकिन इस मामले में बैंक इन नियमों का पालन करने में नाकाम रहा. बैंक ने अपनी सफाई में कहा कि ग्राहक ने खुद OTP शेयर किया था इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी की ही होगी.

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