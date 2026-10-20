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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य ने किया बोनस का ऐलान, पे स्केल भी बढ़ाया, दशहरे पर डबल धमाका

इस राज्य ने किया बोनस का ऐलान, पे स्केल भी बढ़ाया, दशहरे पर डबल धमाका

तेलंगाना सरकार ने दशहरे पर सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है. फाइनेंशियल बेनिफिट 25 सितंबर 2026 से लागू होगा और अक्टूबर की सैलरी में दिखेगा. जानें उपमुख्यमंत्री ने क्या कहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Oct 2026 07:33 PM (IST)
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तेलंगाना सरकार ने दशहरा के खास मौके पर सिंगरेनी कॉरीज के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ऐलान किया है कि सिंगरेनी के लगभग 1800 कार्यकारी अधिकारियों यानी E-1 से E-7 ग्रेड तक के वेतनमान को 'कोल इंडिया' के बराबर संशोधित कर दिया गया है.

यह बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ इसी साल 25 सितंबर से लागू होगा और अक्टूबर महीने के वेतन में जुड़कर मिलेगा. इससे पहले सरकार ने लगभग 39000 स्थायी कर्मचारियों के लिए 596 करोड़ के भारी-भरकम बोनस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए 5500 रुपए के फेस्टिव सपोर्ट का भी ऐलान किया था.

सिंगारेनी अधिकारियों के लिए दशहरा का उपहार- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने एक्स पर लिखा है, ''हमारे मेहनती सिंगारेनी अधिकारियों के लिए दशहरा का उपहार. अपने लंबे समय से लंबित वादे को पूरा करते हुए लगभग 1800 कार्यकारी अधिकारियों (ई-1 से ई-7) के वेतनमान को कोल इंडिया के बराबर संशोधित करने के आदेश जारी किए गए हैं. वित्तीय लाभ 25 सितंबर से लागू होंगे और इस अक्टूबर के वेतन से ही दिखाई देने लगेंगे. 39 हजार कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित 596 करोड़ रुपए के बोनस और संविदा कर्मचारियों के लिए 5500 रुपए के त्योहारी समर्थन के बाद यह निर्णय संपूर्ण सिंगारेनी परिवार के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. आइए तेलंगाना के विकास को गति देने और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करें.''

बता दें कि सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी सिंगारेनी के कुल मुनाफे का 34 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों और कर्मचारियों में बांटने का फैसला किया है. 

कंपनी पर राज्य और केंद्र का है मालिकाना हक

सिंगारेनी कोलियरीज एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है. इस कंपनी पर तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों का संयुक्त मालिकाना हक है. इसमें तेलंगाना के पास 51 फीसदी और केंद्र सरकार के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी है. 

यह भी पढ़ें- इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 20 Oct 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Salary Hike Bonus TELANGANA
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