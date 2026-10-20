इस राज्य ने किया बोनस का ऐलान, पे स्केल भी बढ़ाया, दशहरे पर डबल धमाका

तेलंगाना सरकार ने दशहरा के खास मौके पर सिंगरेनी कॉरीज के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ऐलान किया है कि सिंगरेनी के लगभग 1800 कार्यकारी अधिकारियों यानी E-1 से E-7 ग्रेड तक के वेतनमान को 'कोल इंडिया' के बराबर संशोधित कर दिया गया है.

यह बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ इसी साल 25 सितंबर से लागू होगा और अक्टूबर महीने के वेतन में जुड़कर मिलेगा. इससे पहले सरकार ने लगभग 39000 स्थायी कर्मचारियों के लिए 596 करोड़ के भारी-भरकम बोनस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए 5500 रुपए के फेस्टिव सपोर्ट का भी ऐलान किया था.

सिंगारेनी अधिकारियों के लिए दशहरा का उपहार- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने एक्स पर लिखा है, ''हमारे मेहनती सिंगारेनी अधिकारियों के लिए दशहरा का उपहार. अपने लंबे समय से लंबित वादे को पूरा करते हुए लगभग 1800 कार्यकारी अधिकारियों (ई-1 से ई-7) के वेतनमान को कोल इंडिया के बराबर संशोधित करने के आदेश जारी किए गए हैं. वित्तीय लाभ 25 सितंबर से लागू होंगे और इस अक्टूबर के वेतन से ही दिखाई देने लगेंगे. 39 हजार कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित 596 करोड़ रुपए के बोनस और संविदा कर्मचारियों के लिए 5500 रुपए के त्योहारी समर्थन के बाद यह निर्णय संपूर्ण सिंगारेनी परिवार के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. आइए तेलंगाना के विकास को गति देने और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करें.''

A Dasara gift to our hardworking Singareni officers. Fulfilling our long-pending commitment, orders have been issued revising the pay scales for ~1,800 executive officers (E-1 to E-7) on par with Coal India. Financial benefits will be applicable from Sept 25, 2026, and reflected starting from this October's salary. Following our recent ₹596 crore bonus for 39,000 workers and ₹5,500 festive support for contract employees, this decision reaffirms our government’s unwavering commitment to the entire Singareni family. Let us work together with renewed energy to power Telangana’s growth and meet our state's energy needs. #Singareni #Telangana #DasaraGift #SCCL — Bhatti Vikramarka Mallu (@Bhatti_Mallu) October 19, 2026

बता दें कि सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी सिंगारेनी के कुल मुनाफे का 34 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों और कर्मचारियों में बांटने का फैसला किया है.

कंपनी पर राज्य और केंद्र का है मालिकाना हक

सिंगारेनी कोलियरीज एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है. इस कंपनी पर तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों का संयुक्त मालिकाना हक है. इसमें तेलंगाना के पास 51 फीसदी और केंद्र सरकार के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी है.

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