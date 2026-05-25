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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपैसे होने के बावजूद भी समय से पहले क्यों नहीं चुका सकते लोन? जानिए क्या है 12 महीने का कड़ा नियम

पैसे होने के बावजूद भी समय से पहले क्यों नहीं चुका सकते लोन? जानिए क्या है 12 महीने का कड़ा नियम

Personal Loan: पर्सनल लोन लेते समय लॉक-इन अवधि को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दौरान आप चाहकर भी लोन का पूरा भुगतान समय से पहले नहीं कर सकते. इसलिए लोन लेने से पहले सही जानकारी होना जरूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 02:16 PM (IST)
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  • लॉक-इन अवधि को समझना बेहतर लोन प्रबंधन और बचत के लिए आवश्यक।

Personal Loan Lock-in Period: बैंक अपने ग्राहकों को तरह-तरह के लोन की सुविधा प्रदान कराता है और सभी के लोन की शर्तें, फायदे, नुकसान अलग -अलग होते है. आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन की. इस को लेते समय नियमों और शर्तों, खासतौर से लॉक-इन अवधि को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके लोन चुकाने की अवधि पर असर डाल सकता है तो दूसरी ओर पर्सनल लोन में इमरजेंसी कंडिशन में जैसे मेडिकल आपात स्थिति, घर की मरम्मत या बड़े खर्चों के लिए जल्द नकदी पाने का एक फायदेमंद तरीका भी है.

पर्सनल लोन में क्या होती है लॉक-इन पीरियड?

पर्सनल लोन  में लॉक-इन पीरियड अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सीधे लोन रिटर्न अनुसूची से जुड़ी होती है. लॉक-इन अवधि और पर्सनल लोन रिटर्न के बारे में जानने से आपको ज्यादा भुगतान के बजाए ज्यादा बचत करने में मदद मिल सकती है. पर्सनल लोन में लॉक-इन की लिमिट एक तय की गई समय सीमा होती है, जो आमतौर पर 12 महीने तक की होती है.

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इस दौरान आप अपने पर्सनल लोन का भुगतान समय से पहले नहीं कर सकते, भले ही आपके पास पैसे हों. ये सीमा आमतौर पर लोनदाता के पर्सनल पुनर्भुगतान के आधार पर 6 से 12 महीने के बीच होती है. इस अवधि के दौरान, लोन लेने वालों को एक लोन स्वीकृत होने के समय तय की गई ईएमआई का भुगतान समय पर करना जरूरी है.

लॉक-इन अवधि से कैसे होता है फायदा?

लॉक-इन अवधि का मकसद है कि लोन लेने वालों को कम से कम ब्याज के रूप में लोन पर कम से कम रिटर्न मिले. हालांकि उधारकर्ता लोन लेने के तुरंत बाद उसे चुका सकते हैं, तो लोनदाताओं को तय ब्याज आय का नुकसान हो सकता है. बता दें कि, लॉक-इन अवधि के तहत उधारकर्ताओं के शुल्क को बचाता है जब वह रिटर्न के दौरान बकाया चुकाता है. 

इसका सीधा मतलब यह है कि तय समय से पहले पूरा पर्सनल लोन को जमा करने से ब्याज की बचत होती है और समय से पहले ही रिपेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बना रहता है. हालांकि, लॉक-इन अवधि के दौरान ज्यादातर उधारकर्ता पर्सनल लोन रकम के खिलाफ जाकर प्री- पेमेंट करते है. 

पर्सनल लोन का समय-समाप्ति और पूर्व-भुगतान क्या है?

1- समय से पहले कर्ज न चुका पाना
2- ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी 
3- क्रेडिट स्कोर पर संभावित प्रभाव

पर्सनल लोन को समय से पहले बंद करने के स्टेप्स 

1-पात्रता की जांच करें
2-गिरवी रखी संपत्ति का अनुरोध करें
3-भुगतान करें
4- समापन दस्तावेज़ प्राप्त करना 

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पर्सनल लोन  में लॉक-इन अवधि को समझना लोन प्रबंधन को मजबूत  बनाने के लिए बेहद ही जरूरी माना जाता है. हालांकि इससे समय से पहले भुगतान सीमित हो सकता है, लेकिन नियमों और शर्तों को जानने से उधारकर्ताओं को बेहतर योजना बनाने और ब्याज शुल्क बचाने में मदद मिलती है.

Published at : 25 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Bank Personal Loans Utility News Personal Loan Lock-in Period
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