हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपर्सनल लोन लेने से पहले मत कर देना ये गलतियां, हो जाएगा तगड़ा नुकसान

पर्सनल लोन लेने से पहले मत कर देना ये गलतियां, हो जाएगा तगड़ा नुकसान

पर्सनल लोन लेने से पहले कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें बाद में जाकर भारी पड़ती हैं और उनके लोन को काफी बढ़ा देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन लेते समय कौनसी गलतियां न करें.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 14 Oct 2025 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

Personal Loan: हमारी रोज की जिंदगी में कई बार ऐसे बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं, जिनके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का रिनोवेशन या दूसरी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम. ऐसे में किसी से पैसे उधार मांगने से बेहतर ऑप्शन होता है पर्सनल लोन लेना, जिसे हम बाद में धीरे-धीरे करके भर सकते हैं. इससे जरूरत के समय आसानी से पैसों का जुगाड़ हो जाता है और परेशानी भी नहीं होती है. 

कई बार परेशानी से निकलने के लिए लिया गया ये पर्सनल लोन ही बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है. दरअसल, इसमें छिपी कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, जो लोन को काफी महंगा कर देती हैं. ऐसे में लोन लेते समय की कई लापरवाही आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है और आपको दोगुना पैसा भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन लेने से पहले कौनसी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

लोन पर लगने वाली एक्स्ट्रा फीस जान लें

पर्सनल लोन लेते समय इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लगती है. ये राशि लोन की राशि का 0.5% से 3% तक हो सकती है. लोन मिलने से पहले ही ये फीस काट ली जाती है. इसके अलावा ईएमआई चुकाने की फीस या स्टेप ड्यूटी जैसे चार्जेज से भी आपके लोन की रकम बढ़ सकती है. इसलिए लोन लेने से पहले इन बातों को जरूर जान लें और इनका ध्यान रखें. 

सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें 

अक्सर हम जल्दबाजी के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं, जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है. ऐसे में हमेशा पर्सनल लोन लेने से पहले लोन से जुड़े तमाम नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें. इनमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर टेन्योर तक सभी चीजें शामिल होती हैं. साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि इनमें कोई हिडेन चार्जेस या प्री-पेमेंट फीस तो नहीं चार्ज की जा रही है. ऐसे में किसी भी कंडीशन को अनदेखा न करें क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है.

ब्याज दरों को ध्यान से देखें 

अक्सर लोग लोन लेते समय ब्याज दरों को ध्यान से नहीं चेक करते हैं और लोन का टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट देखकर डन कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपको कर्जे में डुबो सकता है. हमेशा लोन पर लिए जाने वाले इंट्रेस्ट रेट को  बाकी दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर लें कि कही आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर तो लोन नहीं दिया जा रहा है. दरअसल, इंटरेस्ट रेट में 19-20 का फर्क भी पे की जाने वाली रकम में काफी डिफरेंस ला सकता है. ऐसा करने से आप काफी पैसे बचा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 07:07 PM (IST)
Tags :
Bank Personal Finance Loan Personal Loan Interest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
क्रिकेट
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
क्रिकेट
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
ट्रेंडिंग
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Haryana IPS Puran Kumar suicide: IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget