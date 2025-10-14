पर्सनल लोन लेने से पहले मत कर देना ये गलतियां, हो जाएगा तगड़ा नुकसान

Personal Loan: हमारी रोज की जिंदगी में कई बार ऐसे बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं, जिनके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का रिनोवेशन या दूसरी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम. ऐसे में किसी से पैसे उधार मांगने से बेहतर ऑप्शन होता है पर्सनल लोन लेना, जिसे हम बाद में धीरे-धीरे करके भर सकते हैं. इससे जरूरत के समय आसानी से पैसों का जुगाड़ हो जाता है और परेशानी भी नहीं होती है.

कई बार परेशानी से निकलने के लिए लिया गया ये पर्सनल लोन ही बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है. दरअसल, इसमें छिपी कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, जो लोन को काफी महंगा कर देती हैं. ऐसे में लोन लेते समय की कई लापरवाही आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है और आपको दोगुना पैसा भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन लेने से पहले कौनसी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

लोन पर लगने वाली एक्स्ट्रा फीस जान लें

पर्सनल लोन लेते समय इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लगती है. ये राशि लोन की राशि का 0.5% से 3% तक हो सकती है. लोन मिलने से पहले ही ये फीस काट ली जाती है. इसके अलावा ईएमआई चुकाने की फीस या स्टेप ड्यूटी जैसे चार्जेज से भी आपके लोन की रकम बढ़ सकती है. इसलिए लोन लेने से पहले इन बातों को जरूर जान लें और इनका ध्यान रखें.

सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें

अक्सर हम जल्दबाजी के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं, जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है. ऐसे में हमेशा पर्सनल लोन लेने से पहले लोन से जुड़े तमाम नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें. इनमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर टेन्योर तक सभी चीजें शामिल होती हैं. साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि इनमें कोई हिडेन चार्जेस या प्री-पेमेंट फीस तो नहीं चार्ज की जा रही है. ऐसे में किसी भी कंडीशन को अनदेखा न करें क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है.

ब्याज दरों को ध्यान से देखें

अक्सर लोग लोन लेते समय ब्याज दरों को ध्यान से नहीं चेक करते हैं और लोन का टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट देखकर डन कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपको कर्जे में डुबो सकता है. हमेशा लोन पर लिए जाने वाले इंट्रेस्ट रेट को बाकी दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर लें कि कही आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर तो लोन नहीं दिया जा रहा है. दरअसल, इंटरेस्ट रेट में 19-20 का फर्क भी पे की जाने वाली रकम में काफी डिफरेंस ला सकता है. ऐसा करने से आप काफी पैसे बचा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया