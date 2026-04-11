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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहाथ से न फिसल जाए विरासत में मिली जायदाद! आप न करें यह गलतियां, ऐसे सुरक्षित बनाएं अपना भविष्य

हाथ से न फिसल जाए विरासत में मिली जायदाद! आप न करें यह गलतियां, ऐसे सुरक्षित बनाएं अपना भविष्य

Personal Finance: दिन-रात मेहनत से कमाई गई संपत्ति तभी सुरक्षित रहती है जब आप समय रहते वसीयत, एस्टेट प्लानिंग और सही इन्वेस्ट की आदत अपनाते हैं. जानिए काम की जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 11:24 AM (IST)
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  • निवेश में विविधता और वित्तीय जिम्मेदारियों को छिपाना जोखिम भरा।

Personal Finance: आज के टाइम में हर कई दिन-रात मेहनत करके अपने आज और कल दोनों को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहता है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग अपने परिवार और खुद के फ्यूचर के लिए कड़ी महेनत कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच एक जरूरी सवाल को लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि आखिरकार आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा? क्या वह सही हाथों तक पहुंचेगी या फिर कानूनी विवादों और गलत फैसलों में उलझ जाएगी?

इसका सबसे बड़ा कारण है जैसे..

  • वसीयत ( will) का अभाव.
  • ट्रस्ट की कमी.
  • परिवार के बीच पैसों को लेकर बातचीत न होना.

कई बार ऐसा देखा गया है कि माता-पिता ही अपने कर्ज या इन्वेस्ट की जानकारी अपने ही बच्चों से छिपाकर रखते हैं, जिसके चलते आगे चलकर बच्चों का बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्हें कोर्ट-कचहरी के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं.

आज ही जानिए ये 6 गलत आदतें जो आपकी संपत्ति को कर सकती हैं खत्म

1. वसीयत और एस्टेट प्लानिंग को टालना

काफी लोगों का सोचना यह है कि वसीयत बनाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही जरूरी है या फिर इसे बुढ़ापे में किया जाता है, लेकिन यह सोच गलत के साथ-साथ आपके लिए कई दिक्कतें भी खड़ी कर सकती है. अगर आपने अपनी संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा तर नहीं किया है तो बाद में विवाद होना तय है. 

क्या करें: सबसे पहले अपनी संपत्ति की सारी जानकारी लिखित रूप में रखें और साथ ही इसे अपने परिवार के साथ शेयर भी करें.

2. कमाई से ज्यादा खर्च करना

आजकल लोगों में दिखावा हद पार कर रहा है. लोग जिंदगी को सरल तरीके से नहीं बल्कि दिखावा करके ज्यादा दिखाना पसंद कर रहे हैं. ये आज के दौर का अलग ही ट्रेंड बन गया है. लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और कर्ज लेकर अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखते हैं. सबसे बड़ी गलती जो, लोग अक्सर करते हैं वह है कि महंगी चीजों पर पैसा खर्चा करना, जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती चली जाती है.

सही तरीका: ऐसे एन्वेस्ट करें जिनसे फ्यूचर में आपको रिटर्न मिले, जैसे म्यूचुअल फंड, सोना या फिर जमीन.

3. कर्ज का बोझ बढ़ाना

क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का ज्यादा यूज धीरे-धीरे एक बड़े जाल में बदल जाता है. यह समझना जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) जहां इन्वेस्ट में फायदा देता है तो वहीं कर्ज में यह नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है.

4. बीमा को नजरअंदाज करना

ज्यादातर लोग बीमा को फालूत का खर्च समझते हैं, लेकिन सोचिए अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वह आपकी पूरी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकती है.

जरूरी कदम: आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए. इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी का भी बीमा करवाना चाहिए.

5. इन्वेस्टमेंट में विविधता की कमी

अगर आपने पूरी पूंजी एक ही जगह लगा रखी है तो इसमें जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

सुझाव: अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग सेक्टर में बांटें ताकि जोखिम कम हो.

6. कर्ज और जिम्मेदारियां छिपाना

अगर आप अपने परिवार से वित्तीय जानकारी छिपाते हैं तो फ्यूचर में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

याद रखें: पारदर्शिता ही मजबूत वित्तीय योजना की नींव है.

कैसे करें सही शुरुआत? 

अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप समय रहते योजना बनाएं. किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्ट या लोन से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. साथ ही अपने परिवार को भी अपने फैसलों में शामिल करें ताकि सभी को स्थिति की जानकारी रहे.

सबसे जरूरी बात

पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं और एस्टेट प्लानिंग को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सकती है.

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Published at : 11 Apr 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Personal Finance Investments MONEY
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