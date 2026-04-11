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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमजदूरों के लिए खुशखबरी! बिना ID मिलेगा 5 किलो वाला LPG सिलेंडर, सरकार ने दोगुनी की सप्लाई

मजदूरों के लिए खुशखबरी! बिना ID मिलेगा 5 किलो वाला LPG सिलेंडर, सरकार ने दोगुनी की सप्लाई

LPG Gas Crisis: LPG की किल्लतों के बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हक में एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने मजदूरों को छोटा सिलेंडर बिना आईडी के देने पर मंजूरी दे दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Apr 2026 10:27 AM (IST)
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FTL News Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से दुनियाभर में मंदी का दौर चल रहा है. हर जगह की अर्थव्यवस्था हिली हुई है. खासतौर से भारत में गैस सिलेंडरों की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है. जिसका असर आमजन के ऊपर बहुत अधिक पड़ रहा है. इसी बीच अब प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक राहत की खबर आई है. सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बिना आईडी कार्ड के एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला कर लिया है.

क्या है फैसला?
दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. मंत्रालय ने बताया है कि अब प्रवासी मजदूरों, या जो बाहर से आकर दूसरे शहर में लोग रह रहे हैं उन्हें पांच किलो वाले गैस सिलेंडर बिना आईडी कार्ड दिखाए भी मिल जाएंगे. बाहर से आने वाले लोगों के लिए यही एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास कोई पक्का एड्रेस प्रूफ नहीं होता है. जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियां होती हैं. लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद लोगों को ये परेशानी नहीं होगी.

मार्च से अब तक बिके लाखों सिलेंडर
सरकार की तरफ से पांच किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई को दोगुना करने का आदेश दे दिया गया है. रोजाना लगभग 1 लाख सिलेंडर बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं 23 मार्च से अब तक कुल 11 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं.

किस- किस को मिलेगा FTL
FTL यानी छोटा 5 किलो वाला सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा. जो लोग किसी अन्य शहर से आकर दूसरे शहर में कान करते हैं. इसमें दिहाड़ी मजदूरों का नाम भी शामिल है. इसके अलावा वे छात्र जो किसी अन्य शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

क्या- क्या दस्तावेज लगेंगे?
सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को कोई परमनेंट एड्रेस का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. केवल चार दस्तावेज दिखाकर ही सिलेंडर लिया जा सकता है. ये दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस. इन चारों में से कुछ बी अगर आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से FTL यानी छोटा गैस सिलेंडर मिल जाएगा.

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Published at : 11 Apr 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
LPG Gas US Iran War LPG Crisis
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