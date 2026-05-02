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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसावधान! आपको 'कंगाल' बना सकता है शादी का डिजिटल कार्ड, एक क्लिक और खाता साफ, ऐसे बचें

सावधान! आपको 'कंगाल' बना सकता है शादी का डिजिटल कार्ड, एक क्लिक और खाता साफ, ऐसे बचें

Marriage Invitation Card Scam: शादी के डिजिटल कार्ड के नाम पर साइबर ठग लोगों को फर्जी लिंक और .apk फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 May 2026 02:00 PM (IST)
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Marriage Invitation Card Scam: आज के समय में डिजिटल सुविधाओं के आने से हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है. अब चाहे पैसे भेजने हो, कुछ खरीदना हो या फिर किसी को शादी का कार्ड भेजना हो, ये सभी काम हम घर बैठे कर लेते हैं. आजकल काफी लोग अपने दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों को ऑनलाइन डिजिटल कार्ड भेजते हैं, लेकिन अब इसी चीज का साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में एक गलत क्लिक आपकी सालों की जमापूंजी खाली करा सकता है. इसलिए कुछ जरूरी बातों का हमेशा रखें ध्यान.

सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अब सिर्फ अनजान लिंक ही नहीं, बल्कि अपनों के नाम से भेजे जा रहे डिजिटल शादी के कार्ड भी साइबर ठगी का नया तरीका बन गया है. एक गलत क्लिक आपके मोबाइल का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में दे सकता है. इसी बात को लेकर हाल ही में राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को सावधान रहने की अपील की है.

यह भी पढ़ें - EPFO ने 2025-26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम का किया निपटारा, अब पेंशन में भी बढ़ोतरी की तैयारी!

जानिए कैसे होता है ये स्कैम?

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी WhatsApp पर Marriage Card या फिर शादी के निमंत्रण के नाम से संदिग्ध.apk फाइल्स और अनजान लिंक भेज रहे हैं. क्योंकि ये फाइल देखने में सामान्य डिजिटल शादी कार्ड जैसी लगती हैं, लेकिन असल में इनमें खतरनाक सॉफ्टवेयर छिपा होता है और लोगों को लगता है कि ये कोई सामान्य डिजिटल कार्ड है. जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड या ओपन करता है, हैकर्स उसके फोन तक पहुंच बना सकते हैं.

  • इसके बाद ठग मोबाइल का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं.
  • साथ ही पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं.
  • इसके ही साथ बैंकिंग डिटेल्स निकाल सकते हैं.
  • वे OTP और मैसेज पढ़ सकते हैं.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

डिजिटल कार्ड खोलने से पहले ध्यान रखें जरूरी बात.

  • किसी अनजान नंबर से आया कार्ड तुरंत न खोलें.
  • साथ ही संदिग्ध. apk फाइल्स डाउनलोड न करें.
  • किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से देखें और जांच करें.
  • कार्ड भेजने वाले की पहचान पक्की करें तब ही कार्ड खोलें.
  • ध्यान रहें कार्ड में सिर्फ भरोसेमंद ऐप्स ही इंस्टॉल करें.
  • जरूरी बात असली शादी का कार्ड अक्सर PDF, इमेज या सामान्य मैसेज फॉर्मेट में आता है .apk फाइल में नहीं.

साइबर ठगी हो जाए तो क्या करें?

अगर आप या आपका कोई परिचित इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो तुरंत शिकायत करें.

  • साइबर हेल्पलाइन-1930
  • साइबर हेल्पडेस्क- 9256001930 / 9257510100
  • ऑनलाइन पोर्टल- cybercrime.gov.in
  • नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन

जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, नुकसान रोकने की संभावना उतनी ज्यादा होगी.

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Published at : 02 May 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Hackers Utility News Cyber Fraud Marriage Invitation Card Scam
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