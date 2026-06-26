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Indian Railways Salary: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आज के समय में लाखों युवा रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखते हैं. इसके पीछे अच्छी सैलरी, बेहतर सुविधाएं जैसे कई कारण हैं. अगर आप भी रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन पांच नौकरियों के बारे में आज ही जान लें, जिसमें अच्छी खासी सैलरी दी जाती है.

1. लोको पायलट

रेलवे में लोको पायलट की नौकरी सबसे जिम्मेदार पदों में है.

इस पद पर शुरुआती सैलरी लगभग 19,900 रुपये होती है.

इसके साथ ही रनिंग अलाउंस को मिलाकर टोटल सैलरी काफी ज्यादा हो सकती है.

2. RPF कांस्टेबल

ट्रेन में सफर के दौरान आपने RPF कांस्टेबल को तो जरूर देखा होगा. इनकी जिम्मेदारी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा की होती है. अगर बात करें इनकी सैलरी की तो शुरुआती सैलरी 43 हजार रुपये हर महीने होती है. शुरुआती सैलरी के तौर पर देखा जाए तो यह एक अच्छी सैलरी है.

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3. TTE

टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर का काम तो हर कोई जानता है. यह ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की टिकट की जांच करता है और साथ ही ट्रेन नियमों के पालन की भी जिम्मेदारी निभाता है. टीटीई की शुरुआती सैलरी लगभग 42 हजार रुपये हर महीने होती है. सिर्फ यहीं नहीं आउटस्टेशन अलाउंस जैसे एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है.

4. स्टेशन मास्टर

स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन को चलाने की जिम्मेदारी संभालता है.

इसकी शुरुआती सैलरी लगभग 64 हजार रुपये तक हो सकती है.

साथ ही सरकारी भत्तों को लाभ अलग मिलता है.

5. RPF सब-इंस्पेक्टर

रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF में सब-इंस्पेक्टर को भी अच्छी-खासी सैलरी दी जाती है. इसकी शुरुआती सैलरी लगभग 55 हजार रुपये हर महीने है. साथ ही कई सरकारी सुविधाए भी मिलती है.

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