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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीOld Age Pension Scheme: इस राज्य में बुजुर्गों को मिलते हैं 3200 रुपये हर महीने, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

Old Age Pension Scheme: इस राज्य में बुजुर्गों को मिलते हैं 3200 रुपये हर महीने, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

Old Age Pension Scheme: हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3200 रुपये पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 09 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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  • आवेदन SARAL पोर्टल या अटल सेवा केंद्र से संभव है।

Haryana Old Age Pension Scheme: हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसके पास गुजारा करने के लिए कोई बेहतर सहारा हो,ताकि उसका बुढ़ापा अच्छे से बीत सके. सरकार भी बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चलती है, जो उनके लिए काफी मददगार साबित होती है. ऐसे में हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना राज्य के वरिष्ठ नागारिकों के लिए एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा योजना है. बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के बीच यह योजना लाखों बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. हर महीने मिलने वाली पेंशन से बुजुर्ग अपनी  जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. 

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है?

अगर बात करें इस योजना की तो यह योजना वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की प्रमुख पेशन योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग करता है. इसका मकसद बुजुर्गों को आर्थित रूप से मजबूत बनाना है.

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कितनी मिलती है पेंशन?

फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में पात्र लाभार्थियों को 3200 रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. अगर पूरे साल का देखा जाए तो एक लाभार्थी को पूरे साल 38,400 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है जैसे...

  • आवेदक की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
  • सबसे जरूरी हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
  • पति-पत्नि की संयुक्त सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • कुछ मामलों में सरकारी पेंशन पाने वाले या अन्य विशेष श्रेणी के लोगों पर अलग नियम लागू हो सकते हैं.

योजना की कुछ खास बातें

  • पेंशन के पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है.
  • यह पैसे बुजुर्गों के रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों, खाना और बाकी के जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन
  • SARAL Haryana पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
  • फिर आवेदन फॉर्म भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • बस फिर आवेदन जमा कर दें.

अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है तो आवेदन अटल सेवा केंद्र, CSC सेंटर या संबंधित सरकारी कार्यालय के जरिए से भी आवेदन कर सकते हैं. बढ़ती महंगाई में यह योजना बुजुर्गों के लिए काफी मददगार साबित होगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jun 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Haryana Government Old Age Pension Scheme Utility News
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