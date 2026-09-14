मॉल या होटल जाने से पहले चेक करें अपनी सुरक्षा, App बताएगा आप सेफ हैं या नहीं

अगर आप होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स या किसी निजी अस्पताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वहां की फायर सेफ्टी को लेकर पहले से जानकारी हासिल कर सकेंगे. ओडिशा सरकार अब ऐसी सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वहां के लोग अपने मोबाइल के जरिए ही यह देख सकेंगे कि जिस जगह पर वह जा रहे हैं उसके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं.

दरअसल, ओडिशा फायर सर्विस एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है. इस ऐप को AI आधारित ‘अग्निसाथी’ चैटबॉट से जोड़ा जाएगा. शुरुआत में भुवनेश्वर में मौजूद 300 से ज्यादा होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और निजी अस्पताल जैसी जगहों की जानकारी इसमें दी जाएगी. हालांकि, बाद में इसे राज्य के दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा.

कैसे मिलेगा फायर सेफ्टी की जानकारी?

इस नई सुविधा का खास मकसद लोगों को किसी जगह पर जाने से पहले वहां की आग से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देना है. ऐसे में अब एक क्लिक में मोबाइल ऐप पर यह देखा जा सकता है कि किसी इमारत या प्रतिष्ठान का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं.

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'अग्निसाथी' AI चैटबॉट भी करेगा मदद

ओडिशा फायर सर्विस एक सॉफ्टवेयर और डेटाबेस भी तैयार करेगी. इसमें उन परमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों की जानकारी होगी, जहां फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत हो. इसके अलावा ‘अग्निसाथी’ AI चैटबॉट और फायर सर्विस पोर्टल के जरिए लोगों को फायर सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस के बारे में भी जानकारी डी जाएगी.

कब से शुरू होगी खास सुरक्षा अभियान?

ओडिशा फायर विभाग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ‘सुरक्षित ओडिशा-विकसित ओडिशा’ नाम से एक खास अभियान चलाने की तैयारी में है. इस दौरान ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की जाएगी, जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है.

किन जगहों पर जरूरी है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट?

ओडिशा के फायर सेफ्टी नियमों के तहत कई ऐसी हाई रिस्क वाली जगहोंपर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है, जहां आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है.

होटल और गेस्ट हाउस

शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स

सिनेमाघर

ऊंची आवासीय इमारतें

निजी अस्पताल

क्लिनिकल प्रतिष्ठान

स्कूल

अन्य शैक्षणिक इमारत

फैक्ट्री

औद्योगिक इकाइयां

गोदाम

खतरनाक सामान रखने वाली जगहें

कॉन्फ्रेंस हॉल

एयरपोर्ट

ऑडिटोरियम

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