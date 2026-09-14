गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमॉल या होटल जाने से पहले चेक करें अपनी सुरक्षा, App बताएगा आप सेफ हैं या नहीं

मॉल या होटल जाने से पहले चेक करें अपनी सुरक्षा, App बताएगा आप सेफ हैं या नहीं

ओडिशा में जल्द मोबाइल ऐप के जरिए होटल, मॉल और अस्पतालों की फायर सेफ्टी जांची जा सकेगी. ऐप ‘अग्निसाथी’ AI चैटबॉट से जुड़ा होगा, जहां प्रतिष्ठानों के वैध प्रमाणपत्र की जानकारी मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स या किसी निजी अस्पताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वहां की फायर सेफ्टी को लेकर पहले से जानकारी हासिल कर सकेंगे. ओडिशा सरकार अब ऐसी सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वहां के लोग अपने मोबाइल के जरिए ही यह देख सकेंगे कि जिस जगह पर वह जा रहे हैं उसके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं.

दरअसल, ओडिशा फायर सर्विस एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है. इस ऐप को AI आधारित ‘अग्निसाथी’ चैटबॉट से जोड़ा जाएगा. शुरुआत में भुवनेश्वर में मौजूद 300 से ज्यादा होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और निजी अस्पताल जैसी जगहों की जानकारी इसमें दी जाएगी. हालांकि, बाद में इसे राज्य के दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा. 

कैसे मिलेगा फायर सेफ्टी की जानकारी?

इस नई सुविधा का खास मकसद लोगों को किसी जगह पर जाने से पहले वहां की आग से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देना है. ऐसे में अब एक क्लिक में मोबाइल ऐप पर यह देखा जा सकता है कि किसी इमारत या प्रतिष्ठान का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं. 

सोलर पैनल लगवा लिया, लेकिन सब्सिडी के पैसे नहीं मिले? जानिए अब क्या करें

'अग्निसाथी' AI चैटबॉट भी करेगा मदद 

ओडिशा फायर सर्विस एक सॉफ्टवेयर और डेटाबेस भी तैयार करेगी. इसमें उन परमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों की जानकारी होगी, जहां फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत हो. इसके अलावा ‘अग्निसाथी’ AI चैटबॉट और फायर सर्विस पोर्टल के जरिए लोगों को फायर सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस के बारे में भी जानकारी डी जाएगी. 

कब से शुरू होगी खास सुरक्षा अभियान?

ओडिशा फायर विभाग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ‘सुरक्षित ओडिशा-विकसित ओडिशा’ नाम से एक खास अभियान चलाने की तैयारी में है. इस दौरान ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की जाएगी, जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है.

किन जगहों पर जरूरी है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट?

ओडिशा के फायर सेफ्टी नियमों के तहत कई ऐसी हाई रिस्क वाली जगहोंपर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है, जहां आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है. 

  • होटल और गेस्ट हाउस
  • शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स
  • सिनेमाघर
  • ऊंची आवासीय इमारतें
  • निजी अस्पताल 
  • क्लिनिकल प्रतिष्ठान
  • स्कूल
  • अन्य शैक्षणिक इमारत
  • फैक्ट्री
  • औद्योगिक इकाइयां
  • गोदाम
  • खतरनाक सामान रखने वाली जगहें
  • कॉन्फ्रेंस हॉल
  • एयरपोर्ट
  • ऑडिटोरियम

बिजली के तार काटकर ले गए चोर, अब 25 लाख रुपए देगी बीमा कंपनी

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Odisha Fire Safety App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिजली के तार काटकर ले गए चोर, अब 25 लाख रुपए देगी बीमा कंपनी
बिजली के तार काटकर ले गए चोर, अब 25 लाख रुपए देगी बीमा कंपनी
यूटिलिटी
सोलर पैनल लगवा लिया, लेकिन सब्सिडी के पैसे नहीं मिले? जानिए अब क्या करें
सोलर पैनल लगवा लिया, लेकिन सब्सिडी के पैसे नहीं मिले? जानिए अब क्या करें
यूटिलिटी
सहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?
सहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?
4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
राजस्थान
'मेयर बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल' राजस्थान नतीजों के बीच कांग्रेस का गंभीर आरोप
'मेयर बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल' राजस्थान नतीजों के बीच कांग्रेस का गंभीर आरोप
इंडिया
बंगाल में सड़कों के बदले जाएंगे नाम, शुभेंदु सरकार ने की तैयारी, बन गई लिस्ट
बंगाल में सड़कों के बदले जाएंगे नाम, शुभेंदु सरकार ने की तैयारी, बन गई लिस्ट
क्रिकेट
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
जनरल नॉलेज
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget