बिजली परियोजना में चोरी पर बीमा कंपनी को 25.61 लाख रुपये देने का आदेश 

बिजली ट्रंसमिशन परियोजना में चोरी हो जाने के कारण दिल्ली राज्य विभाग उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बहुत बढ़ा फैसला सुनाया. जिसके चलते आयोग नेशनल इंशोरेंस कंपनी को बिजली ट्रंसमिशन को 25.61 लाख रुपये देने का आदेश सुनाया है. यह पूरा मामला 215 किलोमीटर लंबी 400KV डबल सरकिट पॅावर ट्रंसमिशन परियोजना से जुड़ा हुआ माना जारा है.



क्या था पूरा मामला?

पूरा मामला कुछ इस प्रकार था कि परियोजना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, जिसके अंदर कंडक्टर वॅायर शामिल हुआ करता था, उसकी चोरी होने कि घटना मार्च 2017 में सामने आई थी. कंपनी ने जब पुलिस में चोरी का मामला दर्ज कराया तब उसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी में करीब 54.40 लाख रुपये के हो जाने का नुकसान का दावा जताया. बीमा कंपनी ने इस मामले के सभी दावों को खारिज कर देने का फैसला सुनाया.

उनका कहना था कि चोरी हो जाने कि पूरी सूचना निर्धारित समय पर नहीं दी गयी थी. कंपनी का यह भी कहना था कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता कि गिनती में नहीं आता है. आयोग ने मामले कि पूरी सही तरीके से जांच कर लेने के बाद यह बताया कि एक हिस्से में करीब 42 लाख रुपये कि सूचना पूरे 25 दिन बाद दी गयी थी, जिसके चलते बीमा कंपनी ने 14 दिन के भीतर सूचना ना देने का उल्लंघन बताया है. और दूसरी तरफ दूसरे हिस्से कि सूचना निर्धारित समय के भीतर दी गयी थी, लेकिन पुलिस तक सूचना पहुंचाने में पूरे पांच दिन का समय लग गया था.

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आयोग का कहना

आयोग का कहना कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ पांच दिन कि देरी हो जाने के कारण बीमा खारिज कर देना बिल्कुल भी उचित चीज नहीं है. आयोग ने इस पूरे व्यवहार को अनुचित बताया है.



पूरे फैसला का क्या मतलब है ?

आसान भाषा में कहे तो शिकायत दर्ज करने में समय सीमा का उल्लंघन करना बिलकुल भी उचित नहीं माना जा सकता है. हांलाकि, हर देरी अपने आप में वैध बीमा को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती हो यह जरुरी नहीं है.

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