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सोलर पैनल लगवा लिया, लेकिन सब्सिडी के पैसे नहीं मिले? जानिए अब क्या करें

अगर आपने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है, ताकि आपको सब्सिडी का लाभ मिल सके. लेकिन इसके बावजूद आपको सब्सिडी के पैसे नहीं मिले हैं तो जानिए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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  • समस्या बनी रहने पर पोर्टल के शिकायत अनुभाग या हेल्पलाइन पर मदद लें।

सोलर पैनल लगवाने के लिए अब ज्यादातर लोग केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल सके. अगर आपने भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है लेकिन आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. सब्सिडी न मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. 

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले आप पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाए और आवेदन का स्टेटस जरूर चेक करें. कई बार कुछ कमी होने की वजह से भी सब्सिडी के पैसे आने में दिक्कत होती है. इसके लिए आप पोर्टल पर कंज्यूमर लॉगिन करके चेक करें कि आपका आवेदन किस स्टेज पर रुका है.

वहीं ये भी चेक करें कि नेट मीटर लगा है भी या नहीं. वहीं बैंक से जुड़ी डिटेल, जरूरी दस्तावेज और दूसरी चीजें सही से अपलोड हुई है या नहीं. अगर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट वेंडर की तरफ से अपलोड नहीं की गई है तो जल्द से जल्द वेंडर से बात करें और प्रोसेस पूरा करवाएं. 

सब्सिडी न मिलने के पीछे ये कारण भी हैं

  • अगर आपके आधार, बैंक और बिजली बिल में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है तो आपका आवेदन अटक सकता है.
  • वहीं अगर आपने योजना के तहत अधिकृत वेंडर से सोलर पैनल नहीं लगवाया है.
  • इसके अलावा अगर सब्सिडी का लाभ लेना है तो DCR/ALMM लिस्टेड सोलर पैनल जरूरी है.
  • इसके साथ ही सोलर पैनल लगने के बाद आपको DISCOM की ओर से नेट मीटर लगना और सिस्टम शुरू करना होता है. अगर देरी की जाती है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है.

इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जिनकी वजह से सब्सिडी मिलने में देरी हो सकती है या आगे का प्रोसेस भी अटक सकता है. इसलिए सबसे पहले इन चीजों को जरूर चेक करें और जानें की आखिर आपको किस वजह से सब्सिडी मिलने में देरी हो रही है.

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सब्सिडी न मिलने पर करें शिकायत

अगर आपने इन सभी चीजों को अच्छे से चेक कर लिया है और सभी जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है तो आप पीएम सूर्य घर पोर्टल के Grievance सेक्शन पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155243 या 15555 हेल्पलाइन पर मदद मांग सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Utility News Solar Panel Subsidy
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