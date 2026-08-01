आज से बड़ा बदलाव, PAN बनवाने से लेकर PF निकासी तक बदल गए ये नियम

New Rules 1 August 2026: आज यानी 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के वित्तीय और जरूरी डॉक्यूमेंट्स से जुड़े सरकारी कामों पर पड़ सकता है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव आज से लागू किए गए हैं, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है.

हर महीने की शुरुआत में हमें कुछ न कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलता है. ऐसे में इस बार भी कई अहम अपडेट लागू किए गए हैं. अगर आप भी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, राशन योजना का फायदा उठाते हैं या पीएफ खाते में निवेश करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में विस्तार से...

आधार और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम

अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा.

जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या अन्य वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा.

पैन कार्ड में दर्ज नाम का आधार कार्ड के नाम से मेल खाना बेहद जरूरी है.

जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है.

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राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट

कई राज्यों में राशन कार्ड व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग रंग कोड और श्रेणियों का इस्तेमाल किया जाएगा.

अब WhatsAPP के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

राशन का लाभ जारी रखने के लिए सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी करवाना जरूरी है.

पीएफ (EPFO) के नियम हुए आसान

EPFO ने पीएफ निकासी के लिए पहले मौजूद 13 श्रेणियों को घटाकर अब 3 कैटेगरी कर दिया है.

अब जरूरत, आवास और खास परिस्थितियां के तहत निकासी की सुविधा मिलेगी.

नौकरी बदलने पर UAN और आधार लिंक होने की स्थिति में पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो सकती है.

रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए EPFO ने पीएफ की रकम का कम से कम 25% हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य किया गया है.

वहीं छोटे PF दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी गई है.

आधार आधारित CKYC 2.0 होगा लागू

1 अगस्त से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे.

ग्राहक की डिजिटल सहमति के बाद केंद्रीय रजिस्ट्री से KYC जानकारी सीधे हासिल किया जाएगा.

अब बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत कम होगी.

KYC प्रोसेस तेज होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

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