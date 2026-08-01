#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआज से बड़ा बदलाव, PAN बनवाने से लेकर PF निकासी तक बदल गए ये नियम

आज से बड़ा बदलाव, PAN बनवाने से लेकर PF निकासी तक बदल गए ये नियम

New Rules: 1 अगस्त 2026 से आधार, पैन, राशन कार्ड और EPFO से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों का आम लोगों के वित्तीय और सरकारी कामों पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Aug 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

New Rules 1 August 2026: आज यानी 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के वित्तीय और जरूरी डॉक्यूमेंट्स से जुड़े सरकारी कामों पर पड़ सकता है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव आज से लागू किए गए हैं, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है.

हर महीने की शुरुआत में हमें कुछ न कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलता है. ऐसे में इस बार भी कई अहम अपडेट लागू किए गए हैं. अगर आप भी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, राशन योजना का फायदा उठाते हैं या पीएफ खाते में निवेश करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में विस्तार से...

आधार और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम

  • अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा.
  • जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या अन्य वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा.
  • पैन कार्ड में दर्ज नाम का आधार कार्ड के नाम से मेल खाना बेहद जरूरी है.
  • जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है.

कांवड़ यात्रा में नहीं होगी परेशानी, बस बैग में रख लें ये जरूरी चीजें

राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट

  • कई राज्यों में राशन कार्ड व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग रंग कोड और श्रेणियों का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • अब WhatsAPP के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • राशन का लाभ जारी रखने के लिए सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी करवाना जरूरी है.

पीएफ (EPFO) के नियम हुए आसान

  • EPFO ने पीएफ निकासी के लिए पहले मौजूद 13 श्रेणियों को घटाकर अब 3 कैटेगरी कर दिया है.
  • अब जरूरत, आवास और खास परिस्थितियां के तहत निकासी की सुविधा मिलेगी.
  • नौकरी बदलने पर UAN और आधार लिंक होने की स्थिति में पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो सकती है.
  • रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए EPFO ने पीएफ की रकम का कम से कम 25% हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य किया गया है. 
  • वहीं छोटे PF दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी गई है.

आधार आधारित CKYC 2.0 होगा लागू

  • 1 अगस्त से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे.
  • ग्राहक की डिजिटल सहमति के बाद केंद्रीय रजिस्ट्री से KYC जानकारी सीधे हासिल किया जाएगा. 
  • अब बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत कम होगी.
  • KYC प्रोसेस तेज होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Aadhar Card Ration Card KYC PAN CARD CKYC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आज से बड़ा बदलाव, PAN बनवाने से लेकर PF निकासी तक बदल गए ये नियम
आज से बड़ा बदलाव, PAN बनवाने से लेकर PF निकासी तक बदल गए ये नियम
यूटिलिटी
New Train Rules: तत्काल टिकट से लगेज तक, आज 1 अगस्त से रेलवे के नए नियम लागू
तत्काल टिकट से लगेज तक, आज 1 अगस्त से रेलवे के नए नियम लागू
यूटिलिटी
फ्लाइट में थे ग्राहक और BSNL ने थमा दिया 65 हजार का बिल, कोर्ट पहुंचा मामला
फ्लाइट में थे ग्राहक और BSNL ने थमा दिया 65 हजार का बिल, कोर्ट पहुंचा मामला
यूटिलिटी
Insurance Claim: एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तो बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बताया
एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तो बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बताया
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget