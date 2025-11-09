हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट

अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट

New EPFO Transfer Rules: सरकार ने EPFO के लिए अब नया नियम लागू कर दिया है. अब अब नौकरी बदली और PF ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा. न फॉर्म भरने का झंझट, न कोई इंतजार.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी बदलते ही आपका पुराना PF का पैसा बिना किसी झंझट के खुद-ब-खुद नए अकाउंट में पहुंच जाए? अब यह सपना हकीकत बनने वाला है. साल 2025 से EPFO ने ऐसा सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें कर्मचारियों को न तो कोई फॉर्म भरना होगा और न ही महीनों तक इंतजार. बस जॉब बदली और पैसा अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. एक क्लिक से सब कुछ अपने आप होगा. आइए जानें कि यह कैसे होगा.

नौकरी बदलते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस

नौकरी बदलते ही पीएफ ट्रांसफर का झंझट अब खत्म होने जा रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नया ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया है, जो 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि जब भी कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करेगा, उसका पुराना PF बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. अब न तो किसी फॉर्म की जरूरत होगी, न पुराने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

पहले क्या थी प्रक्रिया

पहले सिस्टम में कर्मचारियों को Form-13 भरना होता था. पुराने और नए दोनों एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद ही पैसा ट्रांसफर होता था. इस पूरे काम में 1 से 2 महीने लग जाते थे, और कई बार क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता था. EPFO के डेटा के अनुसार, हर साल लाखों क्लेम लंबे समय तक पेंडिंग रहते थे, जिससे कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान झेलना पड़ता था.

फ्राड की संभावनाएं होंगी खत्म

नए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम से अब यह परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. EPFO का कहना है कि इससे 10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगा. इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि UAN के आधार पर ट्रांसफर होने से फ्रॉड की संभावनाएं भी कम होंगी.

इससे कर्मचारियों को अब मिलेंगे ये फायदे

1- समय की बचत होगी, क्योंकि अब ट्रांसफर अपने आप कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा.

2- किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

3- इंटरेस्ट लगातार मिलता रहेगा, यानी पैसा चाहे ट्रांसफर में हो या किसी प्रोसेस में, ब्याज का नुकसान नहीं होगा.

4- रिटायरमेंट के समय पूरी रकम एक ही जगह मिलेगी जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान होगा.

5- खासकर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जॉब स्विचिंग अब आसान और सुरक्षित बन जाएगी.

EPFO ने बताया कि 2025 की पहली तिमाही तक यह सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. संगठन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपना UAN अभी एक्टिवेट कर लें, ताकि ट्रांसफर में कोई दिक्कत न हो.

ऐसे एक्टिव कर सकते हैं UAN

UAN एक्टिवेशन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. EPFO के मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाकर Activate UAN लिंक पर क्लिक करें. उसके बाद UAN, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. मोबाइल पर आने वाले OTP से वेरिफाई करें और लॉगिन क्रेडेंशियल सेट करें. एक बार एक्टिवेशन पूरा होने के बाद, कर्मचारी अपने PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस और KYC अपडेट जैसे सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं.

EPFO अब PF सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में बढ़ रहा है. आने वाले महीनों में PF विदड्रॉल भी ऑटोमैटिक करने की तैयारी है. अगर किसी कर्मचारी का UAN पुराना है, तो उसे एप या वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपडेट करना चाहिए ताकि रिटायरमेंट फंड पूरी तरह सेफ और कनेक्टेड रहे.

यह भी पढ़ें: कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता

Published at : 09 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
EPFO New Rule EPFO New EPFO Transfer Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए Tejashwiका प्रचार, जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ | RJD
आज शाम से थम जाएगा बिहार में चुनावी शोर, शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा प्रचार । Bihar Election
Bihar Election से जुड़ी 5 खबरें देखिए फटाफट अंदाज में । JDU । RJD । BJP । Congress
Russia के Dagestan में बड़ा Helicopter हादसा, 5 लोगों की मौत । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget