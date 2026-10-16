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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, भागदौड़ से बचें

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, भागदौड़ से बचें

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदले गए हैं. यात्रियों को सफर से पहले नया प्लेटफॉर्म नंबर जरूर जांचना चाहिए.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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अगर आप आने वाले दिनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर जरूर चेक कर लें. रेलवे ने 16 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव किया है. ऐसे में पुराने प्लेटफॉर्म नंबर के भरोसे स्टेशन पहुंचने पर आपको परेशानी हो सकती है.

उत्तर रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव में लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ कई लोकल यात्री ट्रेनें भी शामिल हैं. नई दिल्ली से जयनगर, राजगीर और दूसरे शहरों के लिए चलने वाली कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं. इसलिए यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए.

किन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में हुआ बदलाव?

उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के जरिए लिस्ट जारी की है जिसमें कई ट्रेनों के पुराने और नए प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी दी गई है. इनमें प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं.

  • ट्रेन नंबर 12562 (नई दिल्ली-जयनगर): पहले प्लेटफॉर्म 13 से रवाना होती थी, अब प्लेटफॉर्म 1 से चलेगी. इसका निर्धारित प्रस्थान समय रात 9:15 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 12561 (जयनगर-नई दिल्ली): इसका प्लेटफॉर्म 12 से बदलकर 7 कर दिया गया है. ट्रेन के पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 3:45 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 12046 (चंडीगढ़-नई दिल्ली): अब प्लेटफॉर्म 2 के बजाय प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी. इसका निर्धारित आगमन समय दोपहर 3:20 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 12392 (नई दिल्ली-राजगीर): यह ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 8 के बजाय प्लेटफॉर्म 1 से रवाना होगी. इसका निर्धारित प्रस्थान समय दोपहर 1:10 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 22435 (वाराणसी-नई दिल्ली): इसका आगमन प्लेटफॉर्म 16 से बदलकर प्लेटफॉर्म 6 कर दिया गया है. ट्रेन का निर्धारित समय रात 11 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 15306 (रोहतक-नई दिल्ली): अब प्लेटफॉर्म 7 के बजाय प्लेटफॉर्म 2 पर आएगी. इसका निर्धारित आगमन समय दोपहर 3:45 बजे है.
  • ट्रेन नंबर 19566 (देहरादून-ओखा): इसका प्लेटफॉर्म 1 से बदलकर 4 कर दिया गया है. ट्रेन का निर्धारित आगमन दोपहर 1:10 बजे और प्रस्थान दोपहर 1:25 बजे है.

लोकल ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले

प्लेटफॉर्म में बदलाव सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि नई दिल्ली से आने-जाने वाली कई लोकल सेवाओं के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं.

  • ट्रेन नंबर 64441/64410: गाजियाबाद से नई दिल्ली-गाजियाबाद सेवा का प्लेटफॉर्म 14 से बदलकर 12 कर दिया गया है.
  • ट्रेन नंबर 54473: दिल्ली जंक्शन-सहारनपुर ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 15 के बजाय प्लेटफॉर्म 6 का इस्तेमाल करेगी.
  • ट्रेन नंबर 64409/64076: गाजियाबाद-नई दिल्ली-पलवल सेवा का प्लेटफॉर्म 8 से बदलकर 9 किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 64016: शकूरबस्ती-पलवल ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 1 के बजाय प्लेटफॉर्म 4 पर आएगी और यहां से रवाना होगी.
  • ट्रेन नंबर 12472/12474/12476/12478: श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बांद्रा टर्मिनस, गांधीधाम, हापा और जामनगर जाने वाली संबंधित ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म 1 के बजाय प्लेटफॉर्म 8 निर्धारित किया गया है.

ट्रेन का नया प्लेटफॉर्म नंबर कैसे चेक करें?

अगर आपको अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर पता करना है, तो आप घर बैठे इसकी जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

  • रेलवे हेल्पलाइन: 139
  • NTES ऐप: नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के जरिए ट्रेन की ताजा जानकारी देख सकते हैं.
  • रेलमदद वेबसाइट: https://railmadad.indianrailways.gov.in
  • रेलवे पूछताछ वेबसाइट: https://enquiry.indianrail.gov.in 

कब तक लागू रहेगा यह बदलाव?

उत्तर रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म में बदलाव 16 अक्टूबर 2026 से लागू है और यह व्यवस्था 17 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी पहले ही हासिल कर लेनी चाहिए.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 16 Oct 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Railway Station NEW DELHI Train Platform Change
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