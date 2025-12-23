हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNational Consumer Rights Day 2025: मॉल में कैरी बैग से लेकर सामान बदलने तक... कब कौन-सा नियम होता है लागू?

National Consumer Rights Day 2025: मॉल में कैरी बैग से लेकर सामान बदलने तक... कब कौन-सा नियम होता है लागू?

मॉल या दुकान से खरीदारी करते समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको कई अधिकार देता है. कैरी बैग चार्ज, खराब सामान का रिफंड और शिकायत से जुड़े नियम जानना हर ग्राहक के लिए जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

हम सभी लोग मॉल या दुकानों से शॉपिंग करते हैं और अपनी जरूरतों का सामान लेते हैं, लेकिन क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है. 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक किया जाता है. जब आप किसी दुकान या मॉल से सामान खरीदते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आपको अधिकार मिलते हैं, जिससे खरीदार या उपभोक्ता के साथ दुकानदार किसी भी प्रकार की चीटिंग न कर सके. अगर खरीदार को किसी भी प्रकार की असुविधा या जालसाजी होती है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आवाज उठा सकता है.

क्या दुकानदार कैरी बैग के पैसे ले सकता है?

अगर आप दुकान या मॉल से किसी भी प्रकार का सामान खरीदते हैं, तो मॉल या दुकानदार की तरफ से ग्राहक को उसके खरीदे गए सामान को ले जाने और पकड़ने के लिए कैरी बैग दिया जाता है, जो मुफ्त होता है. लेकिन अगर मॉल या दुकानदार कैरी बैग के पैसे ग्राहक से चार्ज करता है, तो यह कीमत ग्राहक को पहले बतानी होगी या सामान के बिल पर दर्शानी होगी. अगर मॉल या दुकानदार अपने ग्राहक को किसी लोगो या किसी ब्रांड का कैरी बैग देता है, तो वह दुकानदार उस कैरी बैग के पैसे ग्राहक से नहीं वसूल सकता, क्योंकि उस लोगो और ब्रांड नाम वाले कैरी बैग से दुकान या ब्रांड का प्रचार हो रहा होता है. अगर दुकानदार या सेल्समैन अपने ग्राहक को बिना ब्रांड और लोगो वाला यानी सादा कैरी बैग देता है, तो दुकानदार या सेल्समैन उस कैरी बैग के पैसे ग्राहक से वसूल कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 रुपये के बीच, उससे ज्यादा नहीं.

खराब सामान मिलने पर ग्राहक के अधिकार

अगर आप किसी भी दुकान या मॉल से सामान खरीदते हैं और अगर आपके खरीदे हुए सामान में किसी भी तरह का डिफेक्ट या खराबी है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको यह अधिकार देता है कि आप उस खराब सामान को एक्सचेंज करवा सकते हैं या अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास उस सामान का बिल होना जरूरी है. खराब सामान को आप तय समय के अंदर दुकानदार को वापस दे सकते हैं. अगर आपके द्वारा खरीदा गया सामान सही हालत में है, यानी आपके पास उस प्रोडक्ट या आर्टिकल का बिल है, आपने उस सामान का उपयोग नहीं किया है और उसकी हालत ठीक है, तो दुकानदार की एक्सचेंज पॉलिसी और तय समय के अंदर आप उस सामान को एक्सचेंज करवा सकते हैं.

शिकायत कहां और कैसे करें?

दुकानदार या मॉल चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो आप उस दुकानदार या स्टोर की शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके कर सकते हैं. अगर दुकानदार तब भी नहीं मानता, तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

 यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, यहां 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?

Published at : 23 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Consumer Protection Act National Consumer Rights Day National Consumer Day Consumer Rights India Shopkeeper Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Third wheeling with Varun & Jatin ft. @raga aka Ravi Mishra Episode 1: Diss, Pyaar aur Jamnapaar
अखलाक Case में UP सरकार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से किया इनकार
Mannat: 💗🥰Dua है Vikrant की बहुत बड़ी फैन, Mannat है अनजान #sbs
Bangladesh Hindu Attack : बंगाल में हिंदुओं पर जारी हमलों के विरोध में पहुंचे लोगों पर बरसी लाठियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget