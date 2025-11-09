देश के दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं. अब उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में आधुनिक सुविधाओं वाला यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन बानाने की घोषणा की है. इस सेवा सदन में श्रद्धालुओं के ठहरने के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने श्रीनाथजी मंदिर में 15 करोड़ रुपये दान किए.

जानकारी के अनुसार, नाथद्वारा में बनने वाला यह नया सेवा सदन तीर्थयात्रियों और वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के लिए समर्पित होगा. इसमें 100 से अधिक कमरे होंगे, जहां सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की सुविधा मिलेंगी. इसके साथ ही 24 घंटे की मेडिकल यूनिट, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी सेवाएं, सत्संग एवं प्रवचन हॉल और पुष्टिमार्ग की थाल-प्रसाद परंपरा पर आधारित भोजन व्यवस्था भी होगी.

50 करोड़ की लागत से होगा डेवलपमेंट

नाथद्वारा में बनने वाला यात्री सेवा सदन करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट से मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी सीधे जुड़े हैं. परियोजना के अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है. इस परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाथद्वारा आने वाला हर भक्त सेवा, सम्मान और भक्ति से भरे वातावरण में ठहर सके.

गुरुवायुर मंदिर भी पहुंचे मुकेश अंबानी

इसके अलावा मुकेश अंबानी ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायुर मंदिर में भी दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ रुपये का दान दिया. साथ ही आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भी भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए.

