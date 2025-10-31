इस रूट पर रुकी ट्रेनों की रफ्तार, सफर से पहले चेक कर लें लेटेस्ट अपडेट

News Of Cancelled Trains: देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं क्योंकि यह सबसे आसान और भरोसेमंद सफर का तरीका माना जाता है. लेकिन सर्दियां आते ही रेलवे के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं. घने कोहरे के कारण ट्रेनों की स्पीड घट जाती है और शेड्यूल बिगड़ जाता है. इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है.

कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और कुछ को तीन महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है. रेलवे ने कोहरे के मौसम में लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रोकने का फैसला लिया है. इनमें सहारनपुर रूट की करीब 16 ट्रेनें शामिल हैं. सफर पर जाने से पहले चेक कर लें इन ट्रेनों की लिस्ट.

कोहरे के चलते कई ट्रेनें कैंसिल

सर्दियां शुरू होते ही रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. घने कोहरे के चलते 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शामिल है.

जो 1 मार्च 2026 तक नहीं चलेगी. रेलवे का कहना है कि यह फैसला हादसों से बचाव के लिए लिया गया है. तो इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी भी चल रही है. अगर आपने भी इन तारीखों में ट्रेन यात्रा का प्लान बनाया है. तो एक बार कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें ताकि आखिरी वक्त पर परेशानी का सामना न करना पड़े.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस

