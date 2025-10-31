हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस रूट पर रुकी ट्रेनों की रफ्तार, सफर से पहले चेक कर लें लेटेस्ट अपडेट

इस रूट पर रुकी ट्रेनों की रफ्तार, सफर से पहले चेक कर लें लेटेस्ट अपडेट

News Of Cancelled Trains: घने कोहरे के कारण इस रूट की कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है. कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं तो कुछ की रफ्तार धीमी. सफर से पहले जरूर चेक करें लेटेस्ट अपडेट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

News Of Cancelled Trains: देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं क्योंकि यह सबसे आसान और भरोसेमंद सफर का तरीका माना जाता है. लेकिन सर्दियां आते ही रेलवे के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं. घने कोहरे के कारण ट्रेनों की स्पीड घट जाती है और शेड्यूल बिगड़ जाता है. इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है.

कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और कुछ को तीन महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है. रेलवे ने कोहरे के मौसम में लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रोकने का फैसला लिया है. इनमें सहारनपुर रूट की करीब 16 ट्रेनें शामिल हैं. सफर पर जाने से पहले चेक कर लें इन ट्रेनों की लिस्ट.

कोहरे के चलते कई ट्रेनें कैंसिल

सर्दियां शुरू होते ही रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. घने कोहरे के चलते 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शामिल है.

जो 1 मार्च 2026 तक नहीं चलेगी. रेलवे का कहना है कि यह फैसला हादसों से बचाव के लिए लिया गया है. तो इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी भी चल रही है. अगर आपने भी इन तारीखों में ट्रेन यात्रा का प्लान बनाया है. तो एक बार कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें ताकि आखिरी वक्त पर परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें: बैंक के लॉकर में रख सकते हैं कितना सोना? जान लें RBI का यह नियम

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी  सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

यह भी पढ़ें: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा

  • ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर  14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 

यह भी पढ़ें:Bihar Election 2025 Phase 1: बिहार में वोटिंग के लिए वोटर आईडी के अलावा इन 12 डाॅक्यूमेंट का कर सकते हैं इस्तेमाल, देख लें पूरी लिस्ट

Published at : 31 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget