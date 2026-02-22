हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका

Delhi CM Jansunwai Portal: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से शिकायत करने के लिए अब जनसुनवाई पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और सीएम ऑफिस जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं. जानें शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Feb 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi CM Rekha Gupta Complaint Portal: दिल्ली में अब मुख्यमंत्री तक पहुंच बनाना पहले से आसान होने जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में कई नई आईटी पहल की शुरुआत की है. जिनका मकसद सरकारी सेवाओं को सीधा नागरिकों तक पहुंचाना है. यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित बताया गया है. 

नए सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज करना. उसकी ट्रैकिंग करना और समाधान की निगरानी करना पूरी तरह ऑनलाइन होगा. सरकार का दावा है कि इससे विभागों के चक्कर कम होंगे और जवाबदेही तय होगी. जान लीजिए कैसे आप सीएम रेखा गुप्ता तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं.

सीएम जनसुनवाई पोर्टल और ऐप से करें शिकायत

दिल्ली में नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है. यहां दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह दर्ज की जा सकती हैं. सिस्टम में पहले से विभाग और क्षेत्र की मैपिंग की गई है. 

जिससे शिकायत सही अधिकारी तक सीधे पहुंचे. यूजर इंटरफेस को आसान रखा गया है. जिससे तकनीकी जानकारी कम होने पर भी कोई व्यक्ति आसानी से अपनी बात दर्ज कर सके. शिकायत सबमिट करते ही एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिलती है. जिससे आगे की पूरी प्रोसेस ट्रैक की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: पीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी, जानें 1 से लेकर 3KW तक का प्रोसेस

शिकायत की होगी मॉनिटरिंग 

नई व्यवस्था में सिर्फ शिकायत दर्ज करना ही नहीं. बल्कि शिकायत का समाधान भी तय वक्त में होगा. इसके लिए तीन स्तरीय सिस्टम लागू किया गया है जिसमें जन शिकायत समाधान अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी शामिल हैं. अगर तय समय में समाधान नहीं होता या संतोषजनक जवाब नहीं मिलता. तो मामला अपने आप अगले स्तर पर पहुंच जाएगा. हर स्टेज पर एसएमएस अपडेट भेजे जाएंगे. नागरिक चाहें तो रिमाइंडर भी भेज सकते हैं. अगर फीडबैक नेगेटिव आता है तो सिस्टम खुद ही अपर लेवल पर आगे बढ़ाएगा. . 

यह भी पढ़ें: फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव

सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाएं

सरकार ने शिकायत दर्ज करने के चार अलग अलग मीडियम दिए हैं. पहला ऑनलाइन पोर्टल, दूसरा मोबाइल ऐप, तीसरा कॉल सेंटर नंबर 1902 और चौथा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए ऑफलाइन तरीका. यानी अगर आप की शिकायत पर समाधान नहीं होता है तो आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर भी सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन वाहनों का टोल प्लाजा पर कटेगा चालान, तुरंत चेक करें आपकी गाड़ी लिस्ट में तो नहीं

Published at : 22 Feb 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Complaint Portal Utility News DELHI CM
और पढ़ें
यूटिलिटी
यूटिलिटी
यूटिलिटी
यूटिलिटी
