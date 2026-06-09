प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं? डील से पहले चेक करें ये 10 बातें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जमीन खरीदने से पहले सभी कागजात, मालिकाना हक और राजस्व रिकॉर्ड जांचें।

किसी भी विवाद, कोर्ट केस या गिरवी होने की स्थिति की पुष्टि करें।

मौके पर जाकर जमीन का वास्तविक कब्जा, सीमाएं और सरकारी नक्शा सत्यापित करें।

बयाना देने से पहले विशेषज्ञ से सभी दस्तावेजों की कानूनी जांच करवाएं।

Property Fraud Prevention: आजकल जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी प्लॉट, खेत या किसी अन्य तरह की जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, तो बिना जांच-पड़ताल के कोई भी फैसला न लें. मध्य प्रदेश रेवन्यू डिपार्टमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ जरूरी बातें बताई हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है.

जमीन खरीदने से पहले यह जरूरी है कि आप उसके सभी कागजात, मालिकाना हक और रिकॉर्ड की सही तरीके से जांच लें. आमतौर पर जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में कानूनी और आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है.

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जमीन खरीदने से पहले करें ये काम

खरीदार सबसे पहले जमीन के सभी कागजात जांचें. जमीन के खतौनी, खसरा और अन्य राजस्व रिकॉर्ड अच्छे से जांचें. इससे यह पता चलता है कि जमीन किसके नाम पर दर्ज है और उसका रिकॉर्ड सही है या नहीं. खरीदारी से पहले यह देखना जरूरी है कि जमीन पर कोई कोर्ट केस या विवाद तो नहीं चल रहा है. कई बार बिना जानकारी के खरीदी गई जमीन बाद में लंबे कानूनी झंझट में फंस जाती है. यह भी जांचना जरूरी है कि जमीन किसी बैंक में गिरवी या लोन के तहत तो नहीं है. सिर्फ कागजों पर भरोसा न करें, बल्कि मौके पर जाकर जमीन का वास्तविक कब्जा और सीमाएं जरूर देखें. सरकारी नक्शे और जमीन की वास्तविक स्थिति का मिलान जरूर करें, ताकि भविष्य में सीमा विवाद की समस्या न आए. जमीन बेचने वाला व्यक्ति असली मालिक है या नहीं और उसका प्रकार (कृषि, आवासीय या व्यावसायिक) क्या है. जमीन की पुरानी रजिस्ट्री और बैनामा रिकॉर्ड देखें. रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेजों का सत्यापन जरूर कराएं. बयाना या एडवांस देने से पहले सभी दस्तावेज किसी जानकार वकील या संबंधित अधिकारी से जांच जरूर करवाएं.

बयाना देने से पहले बरतें सावधानी

रेवन्यू डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि बिना खतौनी, खसरा, नक्शा, कब्जे की स्थिति और किसी भी विवाद की पूरी जानकारी लिए बिना कभी भी एडवांस या बयाना नहीं देना चाहिए. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान और कानूनी परेशानी से बचा सकती है.

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