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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG गैस सिलेंडर बुक किया, लेकिन नहीं मिला DAC नंबर तो कैसे पाएं, कहां करें शिकायत? समझ लें वरना होंगे परेशान

LPG गैस सिलेंडर बुक किया, लेकिन नहीं मिला DAC नंबर तो कैसे पाएं, कहां करें शिकायत? समझ लें वरना होंगे परेशान

LPG Delivery: होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बीच सरकार ने कहा है कि LPG सप्लाई सामान्य है और डिलीवरी के लिए DAC कोड जरूरी है, जो सिलेंडर बुक करते ही आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 12:36 PM (IST)
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  • सरकार ने घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की है।

Generate DAC Number for LPG Delivery: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव के बीच सरकार ने साफ किया है कि देशभर में पेट्रोलियम उत्पाद और LPG की सप्लाई सामान्य है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक कहीं भी LPG स्टॉक खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है. ऐसे में LPG डिलीवरी के लिए DAC सिस्टम के बारे में समझना काफी जरूरी होता है.

DAC नंबर क्या है?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार DAC यानी Delivery Authentication Code) होता क्या है तो यह एक सिक्योरिटी कोड है, जो LPG सिलेंडर की सही डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.

  • ये कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp के जरिए भेजा जाता है.
  • जब डिलीवरी होती है तब यह कोड आपको डिलीवरी बॉय को बताना होता है, जिसके बाद आपको सिलेंडर मिलता है.
  • इस सिस्टम का उद्देश्य कालाबाजारी और फर्जी डिलीवरी को रोकना है.

DAC नंबर कैसे मिलता है?

यह जैसे ही आप सिलेंडर की बुकिंग करते हैं वैसे ही DAC नंबर खुद जनरेट हो जाता है.
वहीं अगर आपके पास Indian Oil Corporation (Indane) कनेक्शन है तो आप इन तरीकों से बुकिंग कर सकते हैं.

Missed Call: 8454955555
SMS: “IOC” लिखकर 7718955555 पर भेजें
IVRS/Call: 7718955555
WhatsApp: IndianOil के ऑफिशियल चैनल से

बुकिंग के बाद DAC आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है.

DAC नहीं आया तो क्या करें?

आपको DAC नंबर नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है आप ये तरीके अपना सकते हैं जैसे...

1. सबसे पहले ऐप के जरिए चेक करें.

अपनी गैस कंपनी का ऐप जैसे IndianOil One खोलें और Refill History में जाकर अपना DAC नंबर देखें.

2. डिलीवरी बॉय से मदद लें

अगर इससे भी नहीं होता है और आपका सिलेंडर आपके घर आ गया है. आपके पास कोड नहीं है तो डिलीवरी बॉय के ऐप में Generate DAC का ऑप्शन होता है. जिससे वह वहीं से नया कोड जनरेट कर सकता है, जो तुरंत आपके मोबाइल पर आएगा. 

3.मोबाइल नंबर अपडेट करें

वहीं अगर आपका पुराना नंबर बंद हो गया है तो डिलीवरी बॉय के जरिए नया नंबर अपडेट करवा लें.
जिसके बाद अपडेट होते ही आपको नया DAC मिल जाएगा.

शिकायत कहां करें?

अगर इन सबसे के बाद भी आपको  DAC नंबर नहीं मिलता है या फिर डिलीवरी में कोई समस्या आती है तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं जैसे...

  • पहले अपनी गैस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें.
  • गैस कंपनी के मोबाइल ऐप में शिकायत दर्ज करें.
  • इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लेंट करें.
  • साथ ही अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे बात करें.

सरकार ने लोगों से की अपील

सरकार ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और LPG की घबराहट में खरीदारी करने से बचें,अफ़वाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें. सरकार ने कहा कि LPG उपभोक्ताओं को डिजिटल बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचना चाहिए.

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Published at : 23 Apr 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Delivery DAC Code
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