Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिक खपत हेतु डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) का चयन करें।

अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह जानकारी आपके लिए है. एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में रहते हैं. ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या एक व्यक्ति के नाम पर दो अलग शहरों में एलपीजी गैस कनेक्शन हो सकते हैं या नहीं?

दरअसल, कई बार लोगों के पास अलग-अलग शहरों में घर होते हैं या फिर कई लोग काम के सिलसिले में भी दूसरे शहर रहते हैं तो उनके मन में सवाल रहता है कि क्या वह अपने नाम पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन रख सकता है या ऐसा करना गलत है.



दो अलग गैस कनेक्शन लेना सही?

बता दें कि घरेलू एलपीजी कनेक्शन को लेकर सरकार ने नियम तय किए हैं. नियमों के मुताबिक, एक ही परिवार या घर के नाम पर एक से ज्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखना सामान्य तौर पर मान्य नहीं है. LPG नियमों के मुताबिक, एक परिवार के पास सरकारी वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एक से ज्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.

अहम बात यह है कि नियम अलग-अलग गैस कंपनियों पर भी लागू होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में पहले से ही HP गैस का घरलेू कनेक्शन मौजूद है तो आप दूसरी कंपनी का गैस कनेक्शन नहीं ले सकते हैं.

एक घर के नाम पर ज्यादा कनेक्शन होना सही?

इसका जवाब है नहीं. अगर जांच में एक ही घर के नाम पर कई घरेलू एलपीजी कनेक्शन मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में तेल कंपनियां कार्रवाई कर सकती हैं. इस तरह के मामलों में एक्स्ट्रा कनेक्शन को बंद या फिर रद्द तक किया जा सकता है.

दूसरे शहर में रहते हैं तो क्या करें?

अगर आप नौकरी या फिर पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नया घरेलू गैस कनेक्शन लेने के बजाय अपने मौजूदा गैस कनेक्शन को ही ट्रांसफर करवा लेना चाहिए. गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए आप अपनी संबंधित गैस एजेंसी से बात कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस जान सकते हैं.

अगर आपके यहां पर गैस की खपत ज्यादा है तो आप दूसरा गैस कनेक्शन न लें, बल्कि डबल बॉटल कनेक्शन यानी DBC का ऑप्शन चुन लें.इसमें आपको एक ही गैस कनेक्शन पर दो सिलेंडर मिलेंगे, जिससे एक खत्म होने पर दूसरा सिलेंडर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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