अपना खुद का घर होना काफी बड़ी बात है. ऐसे में अगर आपके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कर्नाटक सरकार बिना जमीन वाले परिवारों को आवासीय मुफ्त प्लॉट देने की तैयारी कर रही है. यानी सरकार का मकसद अपना घर बनाने के लिए गरीब लोगों को जमीन उपलब्ध करवाना है.

बता दें कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में 19 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 15 लाख प्लॉट देने का लक्ष्य रखा है.

कितने बनाएं जाएंगे प्लॉट?

जानकारी के मुताबिक, भू-गारंटी योजना के तहत सरकार पहले चरण में 25 हजार एकड़ जमीन पर 5 लाख प्लॉट तैयार करेगी. सरकार ने 31 जिलों में लगभग 23,500 एकड़ जमीन की पहचान की है, जिस पर 4.7 लाख प्लॉट तैयार किए जा सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

कर्नाटक सरकार की भू-गारंटी योजना के लिए पात्र परिवार राज्य के तय नागरिक सेवा केंद्रों की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये योजना कर्नाटक के पात्र निवासियों के लिए है. सरकार का अनुमान यह है कि राज्य में लगभग 14.4 लाख लोगों के पास अपनी रहने के लिए जमीन नहीं है.

बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना

बता दें कि सरकार का शहरी क्षेत्रों में G+3 मॉडल के तहत बहुमंजिला इमारतें बनाने की योजना है. सरकार का कुल लक्ष्य तो 15 लाख प्लॉट बनाने का है. इनमें से 9 लाख प्लॉट ग्रामीण इलाकों में होंगे.

इन वर्गों को आरक्षण मिलेगा

SC वर्ग - 19.5 प्रतिशत आरक्षण

ST वर्ग - 7.5 प्रतिशत आरक्षण

पूर्व सैनिक - 3 प्रतिशत आरक्षण

ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार किन लोगों को फ्री में प्लॉट देने की योजना बना रही है, इसके लिए शर्ते क्या हैं?

किन लोगों को मिलेगा फ्री प्लॉट?

प्रस्तावित योजना के तहत पात्र बिना जमीन वाले परिवारों को फ्री आवासीय जमीन दी जाएगी. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को मानना भी जरूरी है जैसे...

सबसे जरूरी बात ये है कि ग्रामीण इलाकों में सालाना पारिवारिक इनकम 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

वहीं शहरी इलाकों में सालाना इनकम 2 लाख रुपये तय की गई है.

इसके अलावा परिवार के पास PHH या अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड होना चाहिए.

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