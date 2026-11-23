ट्रेन में सफर के लिए RAC टिकट बुक कराने के बाद अगर रेलवे बिना जानकारी दिए उसे वेटिंग लिस्ट में डालकर ऑटोमैटिकली कैंसल कर दे, तो ऐसे में यात्री को परेशानी हो सकती है. केरल के एक यात्री का टिकट पहले RAC 44 था, लेकिन चार्ट तैयार होने पर उसे वेटिंग लिस्ट 1 कर दिया गया और अपने आप कैंसिल भी हो गया. इसके बाद उन्हें उसी ट्रेन में सफर करने के लिए 2,339 रुपए खर्च कर दोबारा टिकट खरीदना पड़ा.

इस मामले में मलप्पुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे की इस कार्रवाई को सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना है. हालांकि, आयोग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया. अब उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को कुल 25,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के KC लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले यदुकृष्णन सी ने नेत्रवती एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 16345) में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कायमकुलम जंक्शन तक टिकट बुक किया था. शुरुआत में टिकट की स्थिति वेटिंग लिस्ट 77 थी, जो बाद में RAC 44 हो गई. लेकिन रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद इसे वेटिंग लिस्ट 1 कर दिया गया और टिकट अपने आप कैंसिल हो गया.

टिकट के लिए उन्होंने GST सहित 1,819 रुपए दिए थे. कैंसिलेशन के बाद 65 रुपए काटकर उन्हें 1,730 रुपए वापस मिले. इसके बाद उन्होंने उसी ट्रेन में करंट टिकट बुक किया, जिसके लिए 2,339 रुपए चुकाने पड़े.

रेलवे ने क्या सफाई दी?

रेलवे ने बताया कि परिचालन संबंधी जरूरतों के कारण ट्रेन का 3A कोच बदलकर 3E किया गया था. इस बदलाव के कारण यात्रियों की सीटों का दोबारा आवंटन करना पड़ा. रेलवे का कहना था कि RAC टिकट से कन्फर्म बर्थ की गारंटी नहीं मिलती.

दूसरी ओर, IRCTC ने कहा कि उसका काम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा देना है. सीट आवंटन और टिकट कैंसिल करने का फैसला रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है.

आयोग ने रेलवे को क्यों ठहराया जिम्मेदार?

आयोग ने टिकट, ईमेल और RTI से मिली जानकारी की जांच की. जांच में आयोग ने पाया कि रेलवे यात्री के टिकट RAC 44 को वेटिंग लिस्ट 1 में बदलने और उसे कैंसिल करने की ठोस वजह साबित नहीं कर पाया. साथ ही, यात्री को कैंसिलेशन की पहले से जानकारी भी नहीं दी गई थी.

यात्री को कितना मिलेगा मुआवजा?

आयोग ने रेलवे को 45 दिनों के भीतर यात्री को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 20,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपए देने का आदेश दिया है. तय समय में पेमेंट नहीं होने पर पूरी रकम पर आदेश की तारीख से पेमेंट तक 9% सालाना ब्याज भी देना होगा.

Life Insurance: बीमा कंपनी क्लेम देगी या नहीं, पहले ये आंकड़ा जरूर देखें