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LPG e-KYC की आखिरी तारीख आज, क्या बंद हो जाएगा आपका गैस कनेक्शन?

LPG e-KYC की आखिरी तारीख आज यानी 14 सितबर है. यदि अब तक भी आपने केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो क्या आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा? आइये जानते है कनेक्शन कटेगा या नहीं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Sep 2026 09:29 PM (IST)
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क्या आपके घर में LPG कनेक्शन हैं? अगर है, तो क्या आपने उसका e-KYC कर लिया है? यदि नहीं किया है तो आज यानी 14 सितंबर को इसकी आखरी तारीख है. इंडेन, HP गैस और भारत गैस के ग्राहकों को आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करने के लिए ये एक और मौका दिया गया है. ई-केवाईसी की समयसीमा पांचवीं बार बढ़ाई गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तारीख भी निकल जाने के बाद क्या आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा? आइये जानें.

क्या कट जाएगा गैस कनेक्शन?
ई-केवाईसी के आखरी तारीख निकलके के बाद क्या होगा? कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या इसके बाद उका गैस कनेक्शन परमनेंटली बंद हो जाएगा? हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि 14 सितंबर के बाद e-KYC नहीं कराने पर हर ग्राहक का गैस कनेक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा या सभी को कमर्शियल कीमत पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा.

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सेवाओं पर पड़ेगा असर
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो लास्ट डेट तक e-KYC पूरा नहीं होने तक LPG से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है. हालांकि, ऐसे ग्राहकों के खिलाफ सरकार की ओर से क्या अंतिम कार्रवाई होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसलिए बेहतर है कि ग्राहक आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द e-KYC पूरा करा लें.

कई बार बदली गई तारीख
LPG की e-KYC की तारीख में इससे पहले पांच बार बदलाव किया जा चुका है. इससे पहले आखरी तारीख 7 सितंबर थी. तो वहीं उससे पहले 16 अगस्त, 23 अगस्त और 31 अगस्त की तारीख भी आखरी बताई गई थी. हालांकि फिलहाल 14 सितंबर के बाद कोई तारीख बदली नहीं गई है. ना ही ये बताया गया है कि आगे क्या होगा. बता दें कि e-KYC का मकसद ये पता लगाना है कि LPG कनेक्शन सही और वास्तविक ग्राहक ही इस्तेमाल कर रहे हैं.

ऐसे करें LPG e-KYC?
अगर आपने अब तक भी ई-केवाईसी नहीं की है, तो आपके पास अब भी मौका है घर बैठे ही आप इसे अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए अपने LPG कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप e-KYC कर सकते हैं. इसके अलावा स्थानीय गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. ऑफलाइन फॉर्म भरने वालों को अपना नाम, फोटो, गैस कंज्यूमर नंबर, जन्मतिथि और पिता या माता का नाम देना होगा. इसके अलावा घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य संपर्क जानकारी भी देनी होगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
LPG News LPG E-KYC
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