घरेलू उड़ान 3999 और अंतरराष्ट्रीय 8999, इंडिगो के ऑफर से सस्ता हुआ हवाई सफर

अगर आप आने वाले कुछ ही समय में कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि ऐसे ग्राहकों के लिए इंडिगो एक ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह ही कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर तगड़ा ऑफर दिया जा रहा है. इस ऑफर के जरिए आपको सस्ती फ्लाइट्स मिलेंगी और बजट पर भी असर नहीं पड़ेगा.

क्या है ऑफर?

दरअसल इंडिगो ने कनेक्टिंग हाल ही में अपनी फ्लाइट्स के लिए सीमित अवधि की सेल शुरू की है. इसके तहत घरेलू रूट पर ऑल-इन्क्लूसिव वन-वे किराया 3,999 रुपये और अंतरराष्ट्रीय रूट पर 8,999 रुपये से शुरू होगा. टिकट की बुकिंग 17 सितंबर 2026 तक की जा सकती है.

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किन फ्लाइट्स पर लागू होगा ऑफर

इंडिगो का ये ऑफर केवल कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर ही लागू होगा. इस ऑफर को पाने के लिए आपको अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले बुक करना जरूरी है. इसके तहत यात्रा 18 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच की जा सकती है.

हालांकि 3,999 रुपये और 8,999 रुपये का शुरुआती किराया सभी फ्लाइट्स पर उपलब्ध नहीं होगा. सबसे कम किराए वाली सीटों की संख्या सीमित है और किराया रूट, तारीख और उपलब्धता के आधार पर अलग हो सकता है.

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ऐड-ऑन सेवाएं भी मिलेंगी

इतना ही नहीं बल्कि इस सेल के दौरान कुछ ऐड-ऑन सेवाओं पर भी कम कीमत दी जाएगी. इंडिगो स्विच 199 रुपये और 6E फेयर होल्ड 49 रुपये से शुरू होंगे. इन दोनों पर छूट का लाभ सीधे इंडिगो के माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलेगा. फास्ट फॉरवर्ड 299 रुपये से शुरू होगा और सभी बुकिंग चैनलों पर उपलब्ध रहेगा.

कैसे बुक होगी टिकट?

आपको बता दें कि ऑफर में यदि आपको ये टिकट बुक करना है तो ये इंडिगो की वेबसाइट से आसानी स बुक हो जाएगी. इसके अलावा आप मोबाइल एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वहीं 6Eskai और व्हॉट्सएप के जरिए भी टिकट बुक किया जा सकता है. टिकट बुक करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑफर के नियम और शर्तें हैं जो बुकिंग के दौरान लागू होंगी.