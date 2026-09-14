म्यूल अकाउंट क्या होता है और आम लोग अनजाने में इसमें कैसे फंस जाते हैं?

आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग ने पैसों का लेन-देन पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगों के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं. ठग लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक खाते का इस्तेमाल कर ठगी के रकम को इधर-उधर भेजते हैं. हालांकि, कई दफा खाताधारक को यह तक पता नहीं होता कि उसका अकाउंट किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे बैंक खातों को ‘म्यूल अकाउंट (Mule Account)’ कहा जाता है.

क्या होता है म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट देखने में आमतौर पर किसी सामान्य बैंक खाते जैसा ही होता है, क्योंकि यह किसी असली व्यक्ति के नाम पर खुला होता है. फरक सिर्फ इतना होता है कि साइबर ठग इसका इस्तेमाल ठगी या गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए पैसों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. ऐसे में अगर कोई शख्स लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट या UPI किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए है, तो वह अनजाने में साइबर ठगों के जाल में फंस सकता है. लेकिन कई मामलों में कुछ खाताधारक खुद ठगी में शामिल नहीं होता और उसे असली मकसद की जानकारी नहीं होती.

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आम लोग अनजाने में कैसे फंस जाते हैं?

आमतौर पर साइबर ठग सीधे यह नहीं बताता कि उन्हें बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी काम के लिए करना है. बल्कि वह लोगों को नौकरी, कमीशन या जल्दी पैसे कमाने जैसे अलग-अलग कामों का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं.

कमीशन का लालच: साइबर ठग कुछ लोगों को उनके बैंक अकाउंट या UPI का इस्तेमाल करने के बजाय ज्यादा कमीशन देने का लालच देते हैं. जिसके बाद लोग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना अकाउंट दे देते हैं.

साइबर ठग कुछ लोगों को उनके बैंक अकाउंट या UPI का इस्तेमाल करने के बजाय ज्यादा कमीशन देने का लालच देते हैं. जिसके बाद लोग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना अकाउंट दे देते हैं. फर्जी नौकरी का ऑफर: घर बैठे कमाई (Work from home) या आसान ऑनलाइन नौकरी के बदले आपके खाते में पैसे मंगवाने और आगे ट्रांसफर करने का झांसा दे सकता है.

घर बैठे कमाई (Work from home) या आसान ऑनलाइन नौकरी के बदले आपके खाते में पैसे मंगवाने और आगे ट्रांसफर करने का झांसा दे सकता है. सोशल मीडिया से संपर्क: आमतौर पर ठग सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करके धीरे-धीरे बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने की भी कोशिश कर सकते हैं.

आमतौर पर ठग सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करके धीरे-धीरे बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने की भी कोशिश कर सकते हैं. पैसों का लालच देकर अकाउंट खुलवाना: कुछ मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कुछ रकम देने का वादा करके उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. बाद में इसी खाते का इस्तेमाल वह साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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