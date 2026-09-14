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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीम्यूल अकाउंट क्या होता है और आम लोग अनजाने में इसमें कैसे फंस जाते हैं?

म्यूल अकाउंट क्या होता है और आम लोग अनजाने में इसमें कैसे फंस जाते हैं?

साइबर ठग कभी-कभी दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध रकम भेजने के लिए करते हैं. ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है. खाताधारक को कई बार इस गतिविधि की जानकारी भी नहीं होती.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Sep 2026 07:18 PM (IST)
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आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग ने पैसों का लेन-देन पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगों के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं. ठग लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक खाते का इस्तेमाल कर ठगी के रकम को इधर-उधर भेजते हैं. हालांकि, कई दफा खाताधारक को यह तक पता नहीं होता कि उसका अकाउंट किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे बैंक खातों को ‘म्यूल अकाउंट (Mule Account)’ कहा जाता है. 

क्या होता है म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट देखने में आमतौर पर किसी सामान्य बैंक खाते जैसा ही होता है, क्योंकि यह किसी असली व्यक्ति के नाम पर खुला होता है. फरक सिर्फ इतना होता है कि साइबर ठग इसका इस्तेमाल ठगी या गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए पैसों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. ऐसे में अगर कोई शख्स लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट या UPI किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए है, तो वह अनजाने में साइबर ठगों के जाल में फंस सकता है. लेकिन कई मामलों में कुछ खाताधारक खुद ठगी में शामिल नहीं होता और उसे असली मकसद की जानकारी नहीं होती. 

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आम लोग अनजाने में कैसे फंस जाते हैं?

आमतौर पर साइबर ठग सीधे यह नहीं बताता कि उन्हें बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी काम के लिए करना है. बल्कि वह लोगों को नौकरी, कमीशन या जल्दी पैसे कमाने जैसे अलग-अलग कामों का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. 

  • कमीशन का लालच: साइबर ठग कुछ लोगों को उनके बैंक अकाउंट या UPI का इस्तेमाल करने के बजाय ज्यादा कमीशन देने का लालच देते हैं. जिसके बाद लोग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना अकाउंट दे देते हैं. 
  • फर्जी नौकरी का ऑफर: घर बैठे कमाई (Work from home) या आसान ऑनलाइन नौकरी के बदले आपके खाते में पैसे मंगवाने और आगे ट्रांसफर करने का झांसा दे सकता है. 
  • सोशल मीडिया से संपर्क: आमतौर पर ठग सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करके धीरे-धीरे बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने की भी कोशिश कर सकते हैं.
  • पैसों का लालच देकर अकाउंट खुलवाना: कुछ मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कुछ रकम देने का वादा करके उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. बाद में इसी खाते का इस्तेमाल वह साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Mule Account
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