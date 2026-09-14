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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली-छठ पर सफर होगा आसान, 7 स्पेशल ट्रेनों से मिलेगा कंफर्म टिकट

दीवाली-छठ पर सफर होगा आसान, 7 स्पेशल ट्रेनों से मिलेगा कंफर्म टिकट

क्या आप दीवाली और छठ के समय में ट्रेन से सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने मालदा-भागलपुर के बीच 7 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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जिन लोगों का प्लान दीवाली और छठ के दौरान अपने घर जाने का होता है उन्हें इस बात के बारे में अच्छे से पता होगा कि अगर उन्होंने घर जाने के लिए टिकट कुछ महीनों पहले बुक नहीं की तो उनको कन्फर्म क्या वेटिंग टिकट तक नहीं मिलेगी. अगर आप भी दीवाली और छठ के दौरान घर जाने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है तो आपके लिए एक राहत की खबर है. क्योंकि रेलवे ने दीवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए एक, दो नहीं बल्कि 7 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. 

कहां से चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें?

दरअसल, ये ट्रेनें मालदा और भागलपुर से अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों के चलने से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिल सकती है. अगर समय रहते टिकट बुकिंग की जाए तो आपको कन्फर्म टिकट तक मिल सकती है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. 

किन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें?

1.मालदा-उधना स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलाई जाएगी. इस ट्रेन में 11 स्पीलर कोच और 7 जनरल कोच होंगे. साथ ही ये ट्रेन शनिवार और बुधवार को ही चलाई जाएंगी.

2.भागलपुर-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन को 3 नवंबर से 28 नंवबर तक चलाया जाएगा. इसमें भी यात्री अपनी सुविधा और बजट को देखते हुए एसी, स्लीपर या जनरल टिकट ले सकते हैं. 

3.मालदा-पुणे स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन में भी AC 2 AC 3 , स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे और ये ट्रेन हफ्ते में शुक्रवार और मंगलवार को चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 6 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाया जाएगा.

4.मालदा-LTT स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन में भी 22 कोच होंगे और ये ट्रेन हफ्ते में शनिवार और मंगलवार को चलाई जाएंगी. इस ट्रेन को 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलाया जाएगा.

5.मालदा-भागलपुर स्पेशल ट्रेन

मालदा-भागलपुर स्पेशल ट्रेन में यात्रियों के लिए स्लीपर कोच के साथ AC2, AC3 और जनरल कोच भी होंगे. इसमें यात्री अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से टिकट ले सकता है. ये ट्रेन 17 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलाई जाएगी. 

6.मालदा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन

ये ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हफ्ते में सोमवार और शुक्रवार को चलाया जाएगा.

7.मालदा-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन

मालदा-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन में भी AC2, AC3, स्लीपर और जनरल कोच शामिल होंगे. इस ट्रेन को हफ्ते में शनिवार और मंगलवार को चलाया जाएगा. अगर तारीख की बात करें तो ये ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलाई जाएंगी.

कन्फर्म चाहिए तो तुरंत करें ये काम

इस बात से सभी सहमत होंगे कि त्योहारों के समय टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और अगर बात दीवाली और छठ के समय टिकट मिलने की है तो टिकट मिलना बिल्कुल ही आसान नहीं है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में आपको टिकट मिल जाए तो सबसे पहले टिकट बुकिंग के शुरू होते ही आप टिकट बुक करें. क्योंकि इन ट्रेनों में यात्री जल्द से जल्द बुकिंग करेंगे तो ऐसे में आपको सीट मिलना मुश्किल हो सकता है.

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स्पेशल ट्रेन में सीट न मिले तो क्या करें?

भारी भीड़ के चलते कई बार स्पेशल ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं मिली तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में टिकट चेक करें. इससे हो सकता है कि सीट होने पर आपको कन्फर्म टिकट मिल जाए.

सिर्फ जाने की नहीं, आने के लिए भी करें टिकट बुक

कई बार लोग सोचते हैं कि पहले जाने वाली टिकट बुक कर लेते हैं और वापस आने की टिकट बाद में बुक कर ली जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्योहारों के समय आने-जाने दोनों ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए जाने के साथ ही अपने वापस आने की भी टिकट को बुक करें,  ताकि आपको कन्फर्म टिकट मिल सके. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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