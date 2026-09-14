गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीएक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका

एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका

South OTT Releases This Week: ओटीटी पर हर हफ्ते के जैसे ही इस हफ्ते भी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने वाली है. ऐसे में अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए मनोरंजन दोगुना होना वाला है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Sep 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी आज मनोरंजन का बढ़िया साधन बन गया है. यहां हर जॉनर और भाषा की की फिल्में-सीरीज देखने के लिए आसानी से मिल जाती हैं. फिर हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज रिलीज भी हो जाती हैं. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते भी ढेरों फिल्मों रिलीज की जाएगी. ऐसे में अब हम आपको साउथ की ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप घर बैठे फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. इसमें एक्शन से लेकर थ्रिलर और सस्पेंस तक की फिल्में शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

इरुमुडी

रवि तेजा की एक्शन ड्रामा फिल्म 'इरुमुडी' 200 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आने वाली है. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर हैं. फिल्म को 18 सितंबर से ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं. फिल्म को हिंदी समेत मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में देखा जा सकता है. इसमें अयप्पा के एंगल के साथ बेटी और पिता की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका

इडी माझा कट्टू

'इडी माझा कट्टू' एक मलयालम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. चेंबन विनोद, श्रीनाथ बसी जैसे कलाकारों से सजी फिल्म भी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसका निर्देशन अंबिली एस रेनगन ने किया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सैना प्ले पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 18 सितंबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें एक लड़की की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो वेस्ट बंगाल से होती हैं और केरल में काम के लिए जाती हैं.

Idi Mazha Kaattu (2025) - IMDb

डी 21- डबल इम्पैक्ट

तेलुगु फिल्म 'डी 21- डबल इम्पैक्ट' भी ओटीटी पर आने वाली है. प्रदीप माहीराजू, जानी मास्टर और अनुपमा परमेश्वरन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे ईटीवी विन, नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 19 सितंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

Dhee 21 – Double Impact | Promo | Pradeep Machiraju | Johnny Master | Anupama | From Sept 19

मोधा रात्री

ऋषिकांत, अनिष्मा अनिल कुमार और शैली किशोर स्टारर फिल्म 'मेधा रात्री' एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है. इसका निर्देशन राजा करुप्पासामी ने किया है. इसे तमिल भाषा समेत कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. मूवी को 18 सितंबर, 2026 को स्ट्रीम किया जाएगा.

Modha Rathiri (2026) - IMDb

राम एंड लीला

रियो राज, वर्तिका, चेतन, मुनिशकांत, मालविका अविनाश जैसे कलाकार से सजी फिल्म 'राम एंड लीला'  भी ओटीटी पर दस्तक देने वाले हैं. डायरेक्टर रामचंद्रन कन्नन ने इसका निर्देशन किया था. ये एक साई फाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये एक तमिल फिल्म है, जिसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म को 18 सितंबर, 2026 को स्ट्रीम कर सकते हैं.

Ram in Leela (2026) - IMDb

थुडक्कम

विसमाया मोहनलाल, आशीष जो एंटनी, बॉबी कुरियन और सई कुमार जैसे कलाकार की फिल्म 'थुडक्कम' भी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसका निर्देशन जूड एंथनी जोसेफ ने किया है. ये एक मैरिटल आर्ट्स थ्रिलर मलयालम फिल्म है. इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा. फिल्म को 18 सितंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा.

Thudakkam (2026) - IMDb

अंगिकारम

कोटपदी जे राजेश, सिंदूरी विश्वनाथ और विजी वेंकटेश जैसे कलाकारों सजी फिल्म 'अंगिकारम' को भी ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. ये तमिल की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म को सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम किया जाएगा. फिल्म को 18 सितंबर, 2026 को स्ट्रीम किया जाएगा.


एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
OTT Releases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इस वीक ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
यश और कियारा की Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, 2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
ओटीटी
Hindi Movie: पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं 5 हिंदी फिल्में, नंबर 1 पर इस कॉमेडी मूवी का कब्जा
पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं 5 हिंदी फिल्में, नंबर 1 पर इस कॉमेडी मूवी का कब्जा
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS में VEG Menu पर मचा बवाल..भिड़ गई Congress-BJP! | ABP
Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
बिहार
UCC का JDU ने किया 'विरोध', अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया रुख
UCC का JDU ने किया 'विरोध', अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया रुख
बॉलीवुड
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget