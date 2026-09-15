IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

खराब फॉर्म के बावजूद पाकिस्तान के बाबर आजम घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन अब करीब 7 साल बाद उनकी वापसी हो रही है. वह प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 1 फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में खेलेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम पिछले कई समय से अपनी खराब फॉर्म के कारण आलोचना झेल रहे हैं, उनके बल्ले से आखिरी शतक 4 साल पहले (2022) में आया था. हालांकि बाबर ज्यादातर घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूर ही रहे. करीब 7 साल बाद उनकी घरेलू क्रिकेट में वापसी हो रही है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट कप्तान ने पीसीबी से अनुरोध किया था कि उन्हें किसी भी टीम में शामिल कर लें, जिससे वह टेस्ट के लिए खुद को तैयार और फिट रख सके.

बाबर आजम प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में खेलेंगे. ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने उन्हें बतौर गेस्ट प्लेयर टीम में शामिल किया है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया था कि उन्हें किसी टीम में शामिल किया जाए, जिसके बाद उन्हें OGDCL के साथ जोड़ा गया.

बाबर आजम पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. 2022 में उनके बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक आया था, जिसके बाद से उनका एक पारी में हाईएस्ट स्कोर 88 है. एक समय ऐसा भी आया जब लगातार 18 पारियों में वह अर्धशतक नहीं लगा पाए. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अक्सर बाबर की तकनीक पर चर्चा करते हैं, खराब फॉर्म के कारण उनकी खूब आलोचना भी हो रही है. 

यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स से पहले खड़ा हुआ विवाद, 5 भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिला जापान का वीजा

2019 के बाद से नहीं खेला घरेलू क्रिकेट

खराब फॉर्म के बाद भी उन्होंने घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से दूरी बनाए रखी. पिछले हफ्ते ही पीसीबी ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप के लिए 8 टीमों का एलान किया था, वह किसी में भी शामिल नहीं थे. बाबर आजम ने 2019 में आखिरी बार घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेला था, उस सीजन उन्होंने 2 मैच खेले थे. तब उन्होंने सेंट्रल पंजाब टीम (अब बंद हो चुकी है) को अपनी कप्तानी में आजम ट्रॉफी का खिताब जिताया था. 2015 के बाद ये पहली बार था जब बाबर ने एक सीजन में 1 से अधिक घरेलू फर्स्ट-क्लास मैच खेले थे.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
क्रिकेट
BCCI देगा मोहसिन नकवी को झटका? ACC पद से कब होगी छुट्टी? जानिए
BCCI देगा मोहसिन नकवी को झटका? ACC पद से कब होगी छुट्टी? जानिए
क्रिकेट
अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत
अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
शिक्षा
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget